Nucita, una de las marcas de Colombina, cumple cinco décadas de presencia en el mercado y alcanza una comercialización anual de 435 millones de unidades en las diferentes categorías en las que participa. Actualmente, sus productos llegan a más de 15 países, entre ellos Ecuador, Venezuela y Perú, que figuran entre sus principales mercados de exportación.

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Lo que comenzó como una crema de dos sabores ha ampliado su portafolio a más de ocho categorías, entre las que se encuentran bombones de chocolate, modificadores de leche, helados, galletas, barquillos, chocolatinas, pasteles y caramelos blandos. Su lanzamiento más reciente corresponde a los masmelos rellenos.

En Colombia, las tiendas de barrio siguen siendo un canal fundamental para la marca, pues concentran el 70 % de sus ventas, según cifras de la compañía.

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Para conmemorar el aniversario, Colombina lanzó una edición especial del producto, disponible en supermercados y tiendas del país. También organizó la experiencia inmersiva ‘Nucita: 50 años Juntos Siempre’, abierta al público desde el 20 de octubre en el Jardín Botánico de Cali.

La actividad rinde homenaje al árbol de las ardillas, escenario del comercial más recordado de la marca, y busca reunir a distintas generaciones alrededor de su historia.