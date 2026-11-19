Postobón destinó $374 millones durante 2026 al desarrollo de 17 proyectos productivos de asociaciones de pequeños agricultores de mora, mango y lulo en ocho departamentos del país. La inversión beneficia a 723 productores y busca fortalecer sus capacidades de producción, almacenamiento y comercialización.

Postobón destinó más de $60.000 millones a programas ambientales y sociales

Los recursos, canalizados a través del programa HIT Social, llegaron a asociaciones de Santander, Norte de Santander, Tolima, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Huila y Risaralda, distribuidas en 17 municipios.

Entre las iniciativas financiadas se encuentran la instalación de un cuarto frío en Piedecuesta, Santander; el fortalecimiento de un centro de almacenamiento y acopio en Isnos, Huila; la adquisición de equipos de transporte para productores de mango en Bolívar y máquinas para el procesamiento de lulo en Risaralda.

La compañía señaló que los proyectos fueron seleccionados de acuerdo con las necesidades y propuestas presentadas por las asociaciones, con el propósito de mejorar su productividad y competitividad.

“La apuesta es hacer que todos nuestros productores sean sostenibles”: Luis Mauricio Rivera, gerente de Coocentral

En los últimos cinco años, Postobón ha invertido $2.285 millones en este tipo de iniciativas, que hacen parte de su estrategia para vincular a pequeños agricultores con su cadena de abastecimiento.

En 2025, HIT Social acompañó a 1.765 familias agricultoras agrupadas en 44 asociaciones de 37 municipios. Durante ese año, la empresa compró 7.412 toneladas de fruta a estos productores por $12.481 millones, equivalentes al 29 % de la mora, el mango y el lulo requeridos para sus bebidas HIT y Tutti Frutti.