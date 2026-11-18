La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Kapital la constitución de una compañía de financiamiento en el país, con la que busca ampliar su oferta de productos para empresas mediante servicios digitales de ahorro y crédito. Sin embargo, el inicio de operaciones de la nueva entidad dependerá de que el organismo de vigilancia le otorgue el permiso de funcionamiento.

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La autorización corresponde a la primera de las dos etapas del proceso de licenciamiento. Una vez constituida la sociedad, Kapital deberá avanzar en la implementación de la tecnología, los procesos y la gestión de riesgos necesarios para obtener el aval definitivo.

La nueva compañía tendrá domicilio principal en Bogotá y podrá operar en todo el territorio nacional. Su modelo estará dirigido a empresas de distintos tamaños y sectores, con una oferta impulsada por inteligencia artificial y analítica de datos.

Kapital inició operaciones en Colombia en 2022 y, a septiembre de 2026, reportaba más de 5.000 empresas atendidas y más de US$100 millones financiados en el mercado local.

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La operación hace parte de la estrategia de expansión de Kapital Grupo Financiero, que tiene presencia en México, Colombia, España y Estados Unidos. El grupo reporta más de 350.000 clientes atendidos y una valoración de US$2.000 millones.

Mientras avanza el trámite regulatorio, la operación actual de Kapital en Colombia continuará funcionando con normalidad y atendiendo a sus clientes empresariales.