El Banco de Occidente participó en la financiación del Parque Solar Puertos de Santander, un proyecto que tendrá una capacidad instalada de 250 megavatios pico (MWp) y una generación estimada superior a 500 gigavatios hora (GWh) anuales. La entidad destinó hasta $200.000 millones a esta operación.

FDN financia con $230.000 millones la construcción de parque solar en Santander

La iniciativa, desarrollada por Patria Investments Colombia y Ashmore Colombia en el municipio de Cimitarra, Santander, busca aportar nueva capacidad de generación renovable al Sistema Interconectado Nacional y contribuir a la diversificación de la matriz energética del país.

El cierre de la transacción se concretó a comienzos de septiembre de 2026 y contó con el acompañamiento de Aval Banca de Inversión como asesor financiero de las entidades participantes.

De acuerdo con la información del proyecto, el parque ya cuenta con las licencias, permisos y habilitaciones necesarias para su desarrollo, así como con la infraestructura de conexión requerida para integrarse al sistema eléctrico nacional.

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Se espera que entre en operación comercial durante 2028. Una vez esté funcionando, su generación anual superaría los 500 GWh, volumen que, según sus desarrolladores, equivale al consumo de cientos de miles de hogares colombianos.

La financiación se suma a las inversiones destinadas a ampliar la capacidad de generación de energías renovables en Colombia, en medio de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y diversificación del suministro eléctrico.