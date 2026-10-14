El Cesar amplía su capacidad solar con nuevos proyectos industriales, agrícolas y de investigación

El Cesar alcanzó 433 megavatios (MW) de capacidad renovable instalada, distribuidos en 53 proyectos que integran energía al sistema, con inversiones superiores a US 330 millones y más de 4.000 empleos generados durante su construcción, Según SER Colombia.

Ocho sedes de Compensar tendrán infraestructura solar: así funcionará el proyecto en alianza con Terpel Sunex

A esta capacidad se suman nueve proyectos en desarrollo que representan 770 MW y cuya entrada en operación está prevista entre 2027 y 2030. Si se cumplen los cronogramas, el departamento superaría los 1.200 MW de capacidad renovable.

Entre los proyectos de mayor tamaño están los parques solares, Latam Solar La Loma, de Enel, con 150 MW; La Mata, de Krelo Energy, con 80 MW, y EL Paso, también de Enel, con 68 MW.

La expansión solar también abre oportunidades en otros sectores. Unergy cuenta con 24 minigranjas solares operativas y construye otras 11 en el departamento, además de desarrollar iniciativas industriales, agricolas y de investigación.

En Valledupar, una minigranja solar destinada al autoconsumo de la planta de Nestlé contempla una generación anual de 3.500 megavatios (MWh) y una inversión superior a los $6.000 millones.

En el sector agrícola, Unergy desarrolla en San Diego pilotos de cultivos de melón y sandía entre paneles solares, con riego por goteo y asistencia técnica para los agricultores. En El Copey, también trabaja en un cultivo de sandia baby sin pesticidas.

Científicos desarrollan un sistema capaz de generar energía solar bajo el agua a 10 metros de profundidad

En materia de investigación, la compañía impulsa Solab, un laboratorio solar abierto en la Universidad Nacional, sede La Paz, junto con otras empresas del sector. Allí se comparan tecnologías y configuraciones de paneles para evaluar su funcionamiento en condiciones reales.

Sin embargo, la incorporación de los 770 MW proyectados dependerá de factores como la infraestructura de transmisión y conexión, los tramites y la coordinación entre las empresas y las autoridades. Estas condiciones serán determinantes para que los proyectos entren en operación según lo previsto.