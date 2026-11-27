En el año en que conmemora siete décadas de trayectoria, la Universidad de América recibió la Acreditación Institucional en Alta Calidad por seis años, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 030876 del 13 de noviembre de 2026.

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El reconocimiento se obtuvo en la primera postulación institucional de la universidad y contó con el concepto favorable unánime de la Sala General del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Entre los indicadores destacados durante la evaluación está la empleabilidad de sus egresados, que alcanza el 81,8 %, frente al promedio nacional de un 76,9 %. Asimismo, su tasa de graduación acumulada se ubica en un 50,18 %, por encima de la media del país, de un 37,76 %, mientras que su deserción anual es del 6 %.

En materia de investigación, la institución destacó que sus cinco grupos ascendieron de categoría en la medición de MinCiencias de 2024. También cuenta con 25 laboratorios y un modelo educativo que integra ciencia, tecnología y formación humana con el desarrollo sostenible.

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Otro de los aspectos reconocidos fue su EcoCampus de los Cerros, que comprende una reserva forestal de 55.000 metros cuadrados en Bogotá y articula sus actividades académicas con iniciativas de sostenibilidad y restauración ecológica.

Hoy, siete décadas después, demostramos que honrar esa tradición significa formar profesionales íntegros, capaces de liderar la transición energética, la sostenibilidad urbana y la innovación productiva que Colombia exige”, concluyó Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América.