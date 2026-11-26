LeanCore, una fintech colombiana especializada en tecnología para la gestión crediticia, fue elegida por Somos, filial del Grupo Empresarial EPM, para convertirse en el core bancario de su línea de financiación CrediSomos. El acuerdo busca fortalecer la administración de la cartera y ampliar la capacidad operativa del programa, con un lanzamiento previsto para enero de 2027.

La implementación contempla una plataforma que respaldará las diferentes etapas de la operación de crédito, desde la administración de saldos, intereses, mora y cierres mensuales hasta la generación de reportes contables y regulatorios. También incluirá la integración de canales de pago, recaudo y cobranza.

Como parte del proyecto, LeanCore tendrá a su cargo la migración de los préstamos vigentes a su sistema, con el propósito de centralizar la información y facilitar el seguimiento de las operaciones.

“Con esta alianza buscamos aportar herramientas para que Somos fortalezca sus capacidades de administración de cartera, conozca con mayor profundidad el comportamiento de su negocio y cuente con información para tomar decisiones sobre su crecimiento y expansión hacia nuevas líneas de producto. Desde LeanCore queremos contribuir a que el crédito digital sea un generador de inclusión financiera y facilitar que empresas de distintos sectores de la economía puedan desarrollar sus propias operaciones de financiación”, explica Lucas Flórez, CEO de la fintech.

Lucas Flórez, CEO de la fintech. Foto: Suministrada / API

La plataforma funcionará en la nube de Amazon Web Services (AWS), tendrá una disponibilidad garantizada del 99,3 % y contará con capacidad para ajustarse al volumen de solicitudes. Según la compañía, esto permitirá atender a más usuarios mediante canales digitales y gestionar un mayor número de operaciones.

CrediSomos ofrece financiación para adquirir electrodomésticos, celulares, muebles, bicicletas y motos eléctricas, entre otros productos, además de recursos para mejoras en el hogar y conversiones a gas natural vehicular.

De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 2025 de la Superintendencia Financiera, 20,3 millones de colombianos tienen al menos un producto de crédito formal, cifra equivalente al 35,6 % de la población adulta.