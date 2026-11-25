Solo uno de cada 40 colombianos sabe hablar inglés, según las últimas cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP). De acuerdo con los datos, apenas el 5,6 % de los trabajadores del país tiene la capacidad de sostener conversaciones fluidas, hacer presentaciones o enviar correos en este idioma, competencias cada vez más requeridas en el mercado laboral global.

Ante este panorama, Newport School, colegio de Santander, estableció una alianza académica con Oxford University Press para implementar un modelo de enseñanza del inglés que llegará a más de 600 estudiantes.

La iniciativa contempla integrar el aprendizaje del idioma de manera transversal desde preescolar, específicamente desde el grado K4, dirigido a niños de cuatro años. El programa incluye materiales pedagógicos, herramientas digitales, evaluaciones continuas y oportunidades de certificación oficial en los grados superiores.

La propuesta tiene como contexto un estudio del Centro de Estudios Económicos ANIF, el British Council y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, según el cual un mayor dominio del inglés puede incrementar hasta en un 15,5 % la probabilidad de conseguir empleo. Asimismo, la diferencia salarial puede llegar al 24,5 % entre quienes tienen el nivel más alto y quienes registran el más bajo.

“Buscamos que el aprendizaje del inglés trascienda la simple adquisición de una segunda lengua y se consolide como una herramienta real para acceder a nuevas oportunidades académicas, culturales y profesionales”, explicó Aida Castañeda, rectora de Newport School.

El modelo incorpora plataformas como Oxford English Hub, para desarrollar actividades complementarias, y Oxford English Club, que dispone de una biblioteca digital con 730 títulos clasificados por nivel de lectura.

También incluye el Oxford Placement Test para evaluar el progreso de los alumnos y el Oxford Test of English (OTE), que se presenta en los grados superiores y cuenta con reconocimiento de más de 1.200 instituciones internacionales, ministerios de educación y empresas.

“Esta certificación representa una oportunidad para que nuestros estudiantes cuenten con un respaldo internacional que fortalezca su perfil académico y les brinde mayores posibilidades al momento de acceder a programas de educación superior”, concluyó Castañeda.