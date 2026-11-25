Colombia recibió oficialmente el reconocimiento como sede del World of Coffee 2027, uno de los principales encuentros internacionales de la industria del café de especialidad. La entrega del galardón estuvo a cargo de Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association (SCA), a Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), durante la edición de 2026 del evento, realizada en Panamá.

Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, sería el próximo presidente del Consejo Gremial

La próxima edición se llevará a cabo en Bogotá, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2027, en un año en el que la Federación Nacional de Cafeteros también conmemorará sus 100 años de creación.

Uno de los principales acontecimientos será el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados, que por primera vez se realizará en un país suramericano bajo la organización de la SCA.

La presencia colombiana en Panamá también tuvo resultados destacados en las competencias internacionales. El barista chino Pan Wei ganó el Campeonato Mundial de Baristas utilizando un café Geisha producido por Jhoan Vergara, en su finca Las Flores, ubicada en Acevedo, Huila.

Así será el primer hotel de la Federación Nacional de Cafeteros que abrirá en 2027

El mismo caficultor también fue protagonista en Colombia al aportar el café de variedad Celestra con el que Carlos Escobar ganó el Campeonato Nacional de Cafés Filtrados, durante Cafés de Colombia Expo. Escobar representará al país en la competencia mundial que tendrá lugar en Bogotá en 2027.

La Federación Nacional de Cafeteros destacó que la participación en Panamá permitió presentar la oferta exportable colombiana ante tostadores, compradores y catadores internacionales.