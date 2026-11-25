Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos donde no solo se pueden vivir planes de naturaleza y aventura, sino que también los viajeros se encuentran con una amplia oferta de preparaciones gastronómicas que vale la pena degustar.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que pocos visitan y conquista con sus tamales y almojábanas tradicionales

En los pueblos cercanos a la ciudad, los turistas pueden disfrutar desde platos típicos preparados con productos del campo hasta amasijos, sopas, postres y bebidas artesanales que conservan costumbres transmitidas de generación en generación.

Uno de esos destinos a los que vale la pena ir es Subachoque, donde es posible disfrutar de preparaciones que, si bien no son únicas de la región, sí tienen un gran reconocimiento debido a su tradición y sabor.

Información de la Gobernación de Cundinamarca indica que allí los turistas tienen la posibilidad de deleitarse con un rico plato de mazamorra chiquita, de ajiaco o de sopa de cubios. Los tamales son otra de sus fortalezas gastronómicas.

La mazamorra chiquita es uno de los platos imperdibles en Subachoque. Foto: Situr Boyacá

La mazamorra chiquita representa la tradición gastronómica de este municipio y su preparación destaca por ser a base de ingredientes propios de la región como maíz, papas, legumbres y carnes, reflejando la vocación agrícola y ganadera de este lugar. Además de ser una sopa sustanciosa, ideal para el clima frío, conserva las costumbres culinarias transmitidas entre generaciones y se ha convertido en un atractivo para los viajeros que buscan conocer el territorio a través de sus sabores.

Otros encantos de Subachoque

Además de disfrutar de sus delicias gastronómicas, Subachoque es un municipio que destaca por su oferta natural con abundante oferta de fauna y flora. Es especialmente conocido por sus espectaculares atardeceres, donde el cielo se pinta de una amplia gama de colores sobre sus montañas.

Uno de los sitios de interés es el Mirador El Tablazo, ubicado entre los municipios de Subachoque y San Francisco, con una altitud aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

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Su paisaje está compuesto por extensos terrenos de frailejones, pajonales, lagunas y antiguos caminos reales. Debido a que funciona como una barrera natural frente a la humedad que llega de las zonas cálidas, suele permanecer cubierto por una espesa neblina que le imprime una atmósfera única y muy llamativa para los amantes de la naturaleza.

También está la represa Pantano de Arce, que brinda una linda vista en medio de un ambiente tranquilo. Este lugar es uno de los preferidos por los turistas.

Represa de Los Arce en Subachoque. Foto: Plataforma De Tour-Gobernación de Cundinamarca/API.

En el pueblo está el parque principal, que mantiene el legado de todos los grupos autóctonos que hicieron de estas tierras fecundas un lugar de progreso. Es un espacio con bastante riqueza histórica, cultural y arquitectónica que vale la pena conocer.

A un costado se encuentra la Parroquia de San Miguel Arcángel, que se levanta en el marco de la plaza principal, la cual fue construida entre 1928 y 1946 y evoca el estilo gótico, siendo uno de los atractivos arquitectónicos más importantes del municipio.

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A estos espacios se suma el parque La Ferrería, uno de los sitios a visitar, el cual se encuentra ubicado en la vereda de La Pradera, a 10 kilómetros del casco urbano. Es un monumento a la industria del acero y cuenta además con una plaza de toros ideal para la realización de diferentes eventos culturales y de entretenimiento.