El Día de las Velitas es una de las celebraciones más representativas de Colombia, pues marca el comienzo de la temporada navideña y reúne a familias y comunidades alrededor de la luz y las tradiciones.

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Si bien encender velas y faroles es una costumbre que se extiende a lo largo y ancho del país, algunas regiones han convertido esta fecha en una oportunidad para organizar festivales, recorridos y encuentros culturales en los que también tienen protagonismo la música, la gastronomía y las expresiones artísticas locales.

En este contexto, la plataforma Booking hizo una selección de cinco destinos colombianos en los que los viajeros pueden conocer diferentes maneras de celebrar esta fecha y acercarse a las costumbres que marcan cada región.

Barranquilla, Atlántico

En la Arenosa, las familias suelen recibir la madrugada del 8 de diciembre con faroles elaborados artesanalmente, música y platos típicos, en una tradición que combina la llegada de la Navidad con los sabores y las costumbres de la región.

Quimbaya es uno de los destinos más llamativos del país para pasar el Día de Velitas. Foto: Getty Images

Quimbaya, Quindío

Este municipio del Eje Cafetero es escenario del tradicional Festival de Velas y Faroles, que se realiza habitualmente los días 7 y 8 de diciembre. Durante la celebración se aprecian figuras luminosas que adornan las calles y convierten el pueblo en un recorrido de creatividad y tradición. En ediciones anteriores, la programación también ha contado con obras de teatro y una feria de cafés especiales.

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Salamina, Caldas

La Noche del Fuego es una de las celebraciones más representativas de Salamina. Cada 7 y 8 de diciembre, los faroles artesanales iluminan las fachadas y calles de este municipio, reconocido por su arquitectura patrimonial. La programación también ha incluido espectáculos musicales, presentaciones de danza y espacios gastronómicos que permiten conocer las tradiciones locales.

La celebración de las velitas da inicio de manera formal a la temporada navideña. Foto: Getty Images

Ricaurte, Cundinamarca

En este municipio de Cundinamarca, la celebración Ricaurte Luz de Colombia destaca por la participación de familias, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, que trabajan en la elaboración de faroles artesanales para decorar las calles. En 2025, la programación incluyó recorridos y una procesión religiosa, en una jornada que reunió expresiones artísticas y tradiciones locales.

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Popayán, Cauca

La capital del Cauca conmemora el Día de las Velitas con una procesión en honor a la Inmaculada Concepción, que recorre las calles del dentro histórico de esta ciudad. La celebración, enmarcada por iglesias y construcciones coloniales, ofrece a los visitantes la oportunidad de acercarse a las tradiciones religiosas y al patrimonio cultural de esta capital del suroccidente colombiano.