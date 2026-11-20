El Puente de Boyacá se ha convertido en un escenario de encuentro tradicional para las familias boyacenses y turistas de diferentes regiones del país en la temporada navideña, gracias a sus lindos alumbrados, la decoración temática y las actividades culturales y musicales que acompañan esta época del año.

El Puente de Boyacá se vestirá de luces esta Navidad: esto se sabe de uno de los alumbrados más esperados de la región

En 2026, se prepara para recibir la Navidad con un espectáculo de luces y música que tendrá como invitado especial al cantante Fonseca. Según información oficial, el artista será el encargado de acompañar el encendido del alumbrado el próximo sábado 28 de noviembre, en una jornada que espera convocar a miles de habitantes del departamento y turistas de diferentes regiones del país.

Como en ocasiones anteriores, este emblemático e histórico escenario se transformará en un espacio de celebración para dar la bienvenida a la temporada decembrina en el departamento.

En la mencionada fecha se encenderán miles de bombillos que vestirán de Navidad uno de los lugares más representativos de la historia de Colombia.

Fonseca será el artista invitada a la celebración del encendido navideño en el Puente de Boyacá. Foto: Getty Images

La iniciativa busca convertir este monumento, reconocido por su importancia en la independencia del país, en un punto de encuentro para las familias y los viajeros durante las festividades de fin de año. De esta manera, la Gobernación pretende combinar las tradiciones navideñas con actividades culturales y musicales, al tiempo que impulsa la llegada de visitantes y el turismo en el departamento.

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Un referente histórico

El alumbrado será, además, una oportunidad para conocer o redescubrir este lugar, ubicado sobre la vía que comunica a Tunja con Bogotá. En este punto fue la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 y por ello es uno de los principales referentes históricos y turísticos no solo de la región, sino del país.

Según informó la Gobernación, la temporada 2026-2027 ofrecerá un recorrido por los alumbrados navideños, que estarán disponibles del 3 de diciembre al 16 de enero. La agenda también incluirá muestras gastronómicas, exhibiciones de artesanías y espacios para impulsar los emprendimientos de la región.

Los alumbrados son característicos en Navidad en el Puente de Boyacá. Foto: Instagram @andrommc

Más allá de su importancia histórica, el Puente de Boyacá cuenta con extensas zonas verdes, senderos para recorrer y monumentos que permiten acercarse a distintos episodios de la historia nacional.

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Si bien aún no se conocen los detalles en torno a cómo será la iluminación, lo cierto es que este lugar siempre deslumbra con su alumbrado y se ha ganado un lugar especial entre los destinos para visitar en la época decembrina, pues crea una atmósfera festiva que invita a recorrer el lugar, tomar fotografías y compartir en familia.