Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo de la final de la Conmebol Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil. El encuentro deportivo tendrá repercusiones en el turismo, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

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En un comunicado de prensa compartido este viernes 20 de noviembre, la Conmebol informó que el evento podría generar un impacto económico aproximado de 60 millones de dólares para la ciudad. Además, señaló que el sector hotelero proyecta alcanzar el 100 % de ocupación durante los días previos al partido.

¿Cuántos turistas llegarían a Barranquilla?

De acuerdo con la información de la organización, el 75 % de las entradas fue adquirido por seguidores de los dos equipos finalistas, quienes viajarán desde diferentes lugares del continente y del mundo.

Se estima que los aficionados permanecerán en promedio tres días en Barranquilla, lo que representará movimiento para distintos sectores de la economía local.

La ciudad cuenta con más de 300 establecimientos hoteleros, alrededor de 9.000 habitaciones y 17.000 camas disponibles para recibir a los visitantes.

El impacto también se espera en otros negocios. Según las proyecciones divulgadas por la Conmebol, los establecimientos nocturnos podrían registrar un incremento del 40 % en sus ventas durante la jornada del partido.

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La organización espera superar los 15.000 participantes durante las dos jornadas de actividades.

Por otra parte, la final contará con la participación de cerca de 9.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos relacionados con la realización del evento.

El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que albergará por primera vez una final de este torneo. El encuentro comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia, con el árbitro uruguayo Andrés Matonte a cargo.