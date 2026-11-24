En Colombia, la Navidad está marcada por una gran diversidad de tradiciones debido a la mezcla de costumbres religiosas, herencias indígenas, raíces afrodescendientes y expresiones culturales de cada región.

Antioquia encenderá la Navidad en 14 pueblos con alumbrados llenos de luz y tradición: estos son los detalles

Celebraciones como las novenas, los pesebres y el Día de las Velitas tienen diferentes matices debido a que las comunidades han adoptado sus propias historias, ritmos musicales, gastronomía y formas de encuentro.

Por eso, cada territorio ha construido maneras particulares de vivir esta época, convirtiéndola en una de las temporadas con mayor riqueza cultural y sentido de identidad en el país.

Un caso muy particular es el de Quinamayó, corregimiento de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde la comunidad celebra la Navidad en febrero y no en diciembre. Es una de las tradiciones más singulares del país y tiene raíces en la historia y la identidad afrocolombiana.

En el corregimiento de Quinamayó se celebra el nacimiento del Niño Dios negro. Foto: Foto tomada del la web de la Alcaldía de Jamundí.

En este rincón colombiano, la celebración se realiza tradicionalmente a mediados de febrero, alrededor del día 16, aunque la fecha puede variar. El protagonista es el Niño Dios negro, que recorre las calles en una procesión acompañado de cantos, danzas tradicionales y expresiones culturales de la comunidad.

Las razones de esta tradición

Esta costumbre tiene varias explicaciones históricas y culturales. Una de ellas se relaciona con la época de la esclavitud, cuando las comunidades afrodescendientes no podían participar de las celebraciones decembrinas porque debían trabajar en las cosechas. Por eso, habrían trasladado su fiesta a febrero, cuando terminaban las labores agrícolas.

También existe una explicación ligada a la tradición comunitaria de respetar los 45 días de dieta después del parto, periodo que se asocia simbólicamente con el tiempo que María debía guardar antes de salir a celebrar con la comunidad.

Navidad llegó a Barichara: la emblemática Calle Real se transformó con miles de luces

Durante la celebración se realiza una procesión en la que los habitantes acompañan la imagen del Niño Dios Negro, una representación de Jesús recién nacido con rasgos africanos que busca reflejar la presencia y el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente dentro de las tradiciones cristianas.

Con el paso de los años, esta manifestación ha trascendido su carácter religioso para convertirse en un símbolo de identidad y reivindicación cultural. Según información de la Alcaldía de Jamundí, las matronas de Quinamayó han sido fundamentales para conservar la costumbre y transmitirla a las nuevas generaciones.

Así, cada febrero, este lugar se convierte en un importante punto de encuentro para las comunidades cercanas. Las actividades se extienden durante todo un fin de semana y convocan a visitantes de diferentes municipios, especialmente de aquellos con una significativa presencia de población afrodescendiente.

Quinamayó tiene un gran legado de tradiciones y costumbres. Foto: Alcaldía de Jamundí/API.

Una gran fiesta

La música y la gastronomía también ocupan un lugar central en la festividad. Al ritmo de la juga, las tamboras, las marimbas y los cununos, las cantoras y los grupos musicales acompañan los encuentros, mientras los asistentes disfrutan de platos tradicionales como el pipilongo y el bocachico.

Esta celebración reúne expresiones culturales de las comunidades negras del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, cuyos antepasados encontraron en la música y el baile una manera de rendir homenaje al Niño Dios y mantener vivas sus tradiciones durante la época de la esclavitud.

Bogotá se ilumina en Navidad con más de 800 actividades culturales gratuitas: conozca dónde disfrutarlas

Visitar Quinamayó durante esta temporada es una oportunidad para conocer una celebración diferente, acercarse a la historia de las comunidades afrodescendientes y descubrir las costumbres que forman parte de la identidad cultural del Valle del Cauca. Es una fiesta en la que la fe, los sonidos tradicionales y la memoria colectiva se unen para mantener vivo un legado de más de un siglo.