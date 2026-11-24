Con la llegada de diciembre y los propósitos de bajar de peso para 2027, especialistas advierten sobre comportamientos que pueden esconder trastornos de la conducta alimentaria.

Identificarlos a tiempo es clave para evitar que afecten la salud y la vida cotidiana.

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Los hábitos que pueden esconder un trastorno alimenticio

La cercanía de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suele venir acompañada de propósitos relacionados con la alimentación y la apariencia física.

Para algunas personas, esta época también representa el inicio de dietas restrictivas, ayunos o rutinas de ejercicio más exigentes con el objetivo de bajar de peso antes de las reuniones familiares.

Lo que parece una decisión para mejorar la salud puede convertirse en una conducta perjudicial.

Cuando está acompañada de miedo a comer, ansiedad por las calorías o la necesidad de hacer actividad física para compensar los alimentos consumidos, puede convertirse en un problema.

Ante este panorama, el Departamento de Nutrición Clínica del Hospital Infantil Universitario de San José lanzó una alerta sobre comportamientos.

Algunos de ellos pueden pasar inadvertidos durante esta temporada, pero, en algunos casos, constituyen señales de trastornos de la conducta alimentaria.

El problema, advierten los especialistas, no está en mantener una alimentación equilibrada o practicar ejercicio, sino en desarrollar reglas cada vez más rígidas que generan angustia, culpa, aislamiento social y afectan el bienestar.

“Si comer causa miedo, si descansar produce culpa o si la persona siente que debe ganarse el derecho a alimentarse mediante el ejercicio. Estamos frente a señales que merecen atención profesional”, explica Francia Pilar Bermejo Samper, coordinadora del Servicio de Nutrición del Hospital Infantil Universitario de San José.

Persona controlando su peso. Foto: Getty Images

Siete señales de alerta de trastornos alimenticios

De acuerdo con el análisis del departamento de Nutrición Clínica, existen siete comportamientos que pueden confundirse con disciplina o autocuidado.

Saltarse comidas frecuentemente: dejar de desayunar, almorzar o cenar como parte de restricciones alimentarias cada vez más estrictas, especialmente cuando se busca reducir la cantidad de alimentos consumidos. Eliminar grupos completos de alimentos: excluir determinados productos sin una justificación médica o nutricional, por temor a subir de peso o modificar la apariencia física. Sentir miedo a comer: experimentar angustia frente a ciertos alimentos o ante la posibilidad de aumentar de peso. Esta preocupación puede convertir cada comida en una situación de ansiedad. Contar calorías obsesivamente: vigilar permanentemente las cantidades consumidas y sentir preocupación o culpa cuando se superan los límites establecidos. Hacer ejercicio para compensar lo que se come: entrenar excesivamente con el propósito de quemar las calorías consumidas, incluso cuando hay agotamiento, enfermedad o lesiones. Evitar reuniones sociales: rechazar comidas familiares, encuentros con amigos o invitaciones a restaurantes por temor a incumplir las reglas alimentarias. Experimentar culpa o ansiedad relacionadas con la alimentación: sentir angustia, irritabilidad o preocupación constante por la apariencia física antes o después de comer.

La presencia de una de estas conductas de manera aislada no significa necesariamente que exista un trastorno alimentario. No obstante, su persistencia, intensidad y repercusión en la vida cotidiana son motivos para buscar una valoración profesional.

De cara a las celebraciones de diciembre y los propósitos de año nuevo, el llamado es a prestar atención a la relación que se construye con la comida y el ejercicio.

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Cuando alimentarse genera miedo, entrenar se convierte en una obligación para compensar lo consumido o las restricciones empiezan a afectar la vida social, es importante no minimizar esas señales y acudir a profesionales de la salud.