Bogotá atraviesa un panorama de preocupación en materia de salud. La ocupación de los servicios de urgencias para adultos supera el 180 %, mientras las unidades de cuidados intensivos (UCI) alcanzan el 91 %.

El incremento de las infecciones respiratorias coincide con una alerta por calidad del aire que afecta a cuatro zonas de la capital.

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Urgencias de adultos superan el 180 % de ocupación

La presión sobre los servicios de salud encendió las alarmas en Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad registra un incremento del 4 % en los casos de infecciones respiratorias, situación que ha elevado considerablemente la demanda de atención médica.

Gloria García, directora de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud, explicó que los promedios de ocupación superan el 180 % en los servicios de urgencias para adultos y el 90 % en los de pediatría.

El panorama también es complejo en las unidades de cuidados intensivos.

Bogotá tiene 943 camas UCI ocupadas de las 1.036 disponibles, lo que representa una ocupación del 91 %.

Estas cifras reflejan la presión que enfrenta la red hospitalaria, especialmente durante el actual pico de enfermedades respiratorias.

A este panorama se suma la declaratoria de Alerta Fase 1 por calidad del aire en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

La medida fue anunciada por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, después de que cuatro estaciones de monitoreo registraran condiciones regulares durante 36 horas consecutivas.

Las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy evidenciaron un aumento de partículas contaminantes PM10.

De acuerdo con Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente encargada, estas partículas pueden provenir del polvo levantado por los vehículos, las obras de construcción, las actividades industriales y el humo de los incendios.

El Distrito señaló que las condiciones meteorológicas, entre ellas los vientos débiles y las bajas temperaturas durante la madrugada, dificultaron la dispersión de los contaminantes y favorecieron su permanencia en el ambiente.

Además, señaló una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

La ciudad registra un incremento del 4 % en los casos de infecciones respiratorias. Foto: Getty Images

¿Qué recomienda la Secretaría de Salud?

Ante el incremento de las infecciones respiratorias, las autoridades hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada de reuniones familiares y eventos de fin de año.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios.

Lavarse las manos frecuentemente.

Evitar asistir a reuniones o eventos cuando se tengan síntomas de infección respiratoria.

Buscar atención médica desde el inicio de los síntomas para evitar complicaciones.

Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En las zonas bajo alerta ambiental, también se recomienda reducir la exposición al aire contaminado, evitar actividades físicas intensas al aire libre y utilizar tapabocas N95 cuando sea necesario transitar cerca de vías de alto tráfico, obras o industrias.

Un hombre con tapabocas previniendo las enfermedades respiratorias. Foto: Getty Images / krisanapong detraphiphat

La situación vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta Bogotá para responder a la demanda de atención en salud.

El Observatorio de Salud de Bogotá ha documentado niveles de ocupación superiores al estándar distrital del 95 % en los servicios de urgencias de la red pública.

En su balance del primer semestre de 2026, reportó un promedio que pasó del 127 % al 144 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades insisten en la prevención y en la consulta oportuna, para evitar que los casos se compliquen.