Colombia enfrenta actualmente una crisis en la entrega de medicamentos que heredó desde el gobierno anterior y, para ponerse al día, la administración actual, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha un plan de choque a disposición de la ciudadanía.

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Sobre este plan, la cartera ha venido entregando balances que evidencian el camino recorrido para solucionar la problemática y este fin de semana reportó uno nuevo.

Con corte al 17 de noviembre, 612.822 personas fueron puestas al día con medicamentos o procedimientos que tenían pendientes, según el ministerio, en su más reciente balance.

En materia de medicamentos, Minsalud detalló que ya se han entregado más de 16,1 millones de unidades, lo que representa el 55,27 % de los fármacos represados. Es importante precisar que esta estrategia atiende los casos identificados al 20 de septiembre y las nuevas solicitudes de atención siguen siendo responsabilidad de las EPS.

Ana María Vesga Ministra de Salud Foto: SEMANA

Todos los colombianos pueden evidenciar el avance de este plan de choque en la página web www.plandechoque.sispro.gov.co, que dispuso el ministerio desde el inicio.

El ministerio se comprometió a seguir de cerca cada caso para que los medicamentos se entreguen, los procedimientos se realicen y los tratamientos no se interrumpan, mientras que la Supersalud verifica que las EPS cumplan sus obligaciones.

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Para los pacientes cuyas fórmulas médicas fueron emitidas después del 20 de septiembre o que aún enfrentan demoras en la dispensación, las autoridades sanitarias recordaron la ruta de atención vigente: