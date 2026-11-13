Colsubsidio y Sanitas rindieron cuentas de la crisis con los medicamentos: medidas y la razón de los retrasos

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una mesa de seguimiento a Sanitas EPS y Colsubsidio para revisar el avance de la estabilización de la entrega de medicamentos, luego de que se reportaran demoras con los mismos en las últimas semanas.

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En esta mesa de seguimiento participó el presidente y representantes de Sanitas EPS, Colsubsidio y el superintendente ad hoc, Luis Gabriel Fernández Franco.

Según la Supersalud, Colsubsidio explicó que la demora con la entrega de los medicamentos radicó en que no recibieron de Cruz Verde oportunamente las bases de caracterización de usuarios ni los históricos de atención por punto y, por esto, tuvieron que asumir dicho proceso manualmente.

Sede de Cruz Verde en Bogotá. Foto: Cortesía Cruz Verde

Además, desde la caja de compensación detalló que en este proceso tuvieron que estimar la demanda y estas proyecciones fueron superadas en algunos puntos, provocando la crisis.

Sanitas y Colsubsidio rinden cuentas a Supersalud

Colsubsidio reportó que, a pesar de las dificultades previamente mencionadas, de 405.514 solicitudes de medicamentos, 356.000 ya han sido entregadas, lo que representa una efectividad del 88 %. Además, se comprometió con:

Continuar realizando las entregas de medicamentos que ya se encuentran programadas.

Extender hasta el 30 de noviembre el servicio de entrega de medicamentos a domicilio sin costo para los usuarios.

También anunciaron que vincularon a más de 100 trabajadores y ampliaron los horarios en 19 sedes. Con estas medidas, buscan que se restablezca el servicio.

Edificio Colsubsidio. Foto: Colsubsidio - API

Según la Supersalud, Sanitas y Colsubsidio están revisando la implementación de una aplicación para la gestión de los turnos en cuanto a la reclamación de los medicamentos, pero mientras esta está disponible, los usuarios pueden consultar en tiempo real cómo avanza la fila mediante el código QR de la tirilla que reciben en el punto.

Aclararon que todas las personas que ya tengan turno y permanezcan en los puntos serán atendidas, incluso después de la hora de cierre.

Mientras tanto, Sanitas EPS se comprometió a seguir haciendo visitas de acompañamiento a los puntos y programar nuevas visitas a los diferentes puntos para garantizar que el plan de restablecimiento se desarrolle en el marco de lo estipulado.

EPS Sanitas y Colsubsidio. Foto: SEMANA - Colsubsidio - Composición SEMANA

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que seguirá haciendo seguimiento a los compromisos de abastecimiento, entrega de pendientes y estabilización del servicio, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.