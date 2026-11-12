La entrega de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá continúa enfrentando dificultades por la alta demanda.

Colsubsidio entregó un balance de su operación, explicó las razones de las filas en algunas sedes y detalló las medidas que puso en marcha para normalizar el servicio.

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Así avanza la entrega de medicamentos de Sanitas

A través de un comunicado de prensa, Colsubsidio informó que trabaja de manera permanente para normalizar la operación de dispensación de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, un proceso que comenzó el primero de noviembre.

La entidad explicó que la alta afluencia de usuarios y las filas que se presentan en algunas sedes responden, en su mayoría, a la demanda acumulada de medicamentos que estaban pendientes de entrega antes del inicio de la operación.

Sin embargo, uno de los factores que está presionando el servicio es que Colsubsidio recibe diariamente aproximadamente un 26 % más de solicitudes frente al volumen que había proyectado para una jornada habitual.

La previsión inicial era atender cerca de 44.600 medicamentos solicitados al día, pero la demanda recibida ha superado ese cálculo.

Frente a las dificultades de atención, Colsubsidio anunció la implementación de varias medidas para ampliar la capacidad de respuesta y agilizar la entrega de los medicamentos.

Entre las acciones se encuentra la apertura de algunas sedes desde las 6:00 de la mañana, con el propósito de ampliar los horarios de atención.

También habilitó cajas rápidas para los usuarios que reclaman fórmulas de hasta dos medicamentos y vinculó personal adicional para fortalecer los equipos encargados del servicio.

La entidad aseguró que realiza ajustes permanentes en la operación para mejorar los tiempos de atención y dispensación.

Pese a estas medidas, reconoció que en algunas sedes la jornada comienza con más de 100 personas esperando la apertura de las puertas, situación que congestiona la atención desde las primeras horas del día.

Imagen paciente reclamando medicamentos. Foto: Getty Images

El balance de medicamentos entregados

En el reporte sobre los resultados de la operación desde el primero de noviembre, Colsubsidio presentó las siguientes cifras:

274.253 medicamentos entregados.

145.292 fórmulas dispensadas.

88 % de efectividad en la entrega.

4.895 entregas realizadas a domicilio.

La entidad también señaló que desde julio se venía preparando para recibir la operación bajo un escenario normal, con proyecciones constantes de demanda y sin represamientos.

No obstante, el volumen de solicitudes que ha recibido ha superado las estimaciones iniciales, lo que ha representado un desafío para la prestación del servicio.

Colsubsidio indicó que mantiene un trabajo coordinado con EPS Sanitas para implementar acciones que permitan superar las dificultades actuales y reiteró su compromiso de normalizar la entrega de medicamentos lo antes posible.

La entidad aseguró que continuará informando sobre las medidas adoptadas y los avances de la operación.