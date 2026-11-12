La fecha de vencimiento sirve para la crema cerrada; al abrirla, el reloj corre distinto

Una crema puede estar dentro de su fecha de vencimiento y, aun así, no estar en buen estado. La razón es sencilla: esa fecha corre para el producto cerrado, no para el que llevas meses abriendo y cerrando.

Tecnología y medicina estética: cuidar la piel más allá de la cirugía

Una vez abierto, expuesto al aire, a los dedos y a la humedad del baño, la vida útil de una crema cambia. Cualquier formulación cosmética depende, química y microbiológicamente, del paso del tiempo.

¿Qué le pasa a una crema con los meses?

Detrás del deterioro de un cosmético hay cuatro procesos principales. El primero es microbiológico: en las fórmulas que contienen agua pueden crecer bacterias, levaduras y hongos. El segundo es la oxidación, que afecta sobre todo a los aceites vegetales y a ciertos activos delicados. El tercero es la ruptura de la emulsión, cuando el agua y el aceite que conviven en la crema empiezan a separarse. Y el cuarto es la pérdida de eficacia de los ingredientes activos, en especial de los antioxidantes naturales.

Usa espátulas limpias en lugar de meter los dedos en los frascos, especialmente en los de boca ancha. Foto: Cortesía

Por eso, el día que abres un producto es su verdadero punto de partida: la fecha de vencimiento no registra cuántas veces lo has destapado, y solo tú sabes cuándo empezó a correr el reloj. Además, con el uso los conservantes pierden fuerza y la fórmula queda más expuesta a los microorganismos.

¿Se puede notar a simple vista?

Solo en parte, y nunca con total certeza, así que hay señales que conviene aprender a reconocer:

El olor: un aroma rancio, ácido o distinto al habitual suele ser indicio de oxidación.

un aroma rancio, ácido o distinto al habitual suele ser indicio de oxidación. La textura: grumos, separación de fases o un cambio en la consistencia.

grumos, separación de fases o un cambio en la consistencia. El color: oscurecimiento o tonos desiguales.

oscurecimiento o tonos desiguales. La reacción de tu piel: si la crema “ya no hace lo mismo” o empieza a irritar, es una alerta.

Lo que puede pasarle a tu piel

Usar un cosmético vencido o abierto hace demasiado tiempo no siempre provoca una reacción, pero puede traer consecuencias. Entre las más frecuentes están la aparición de granitos o foliculitis, las irritaciones e inflamaciones y, en pieles con la barrera cutánea alterada, infecciones. La zona de los ojos merece especial cuidado: en las máscaras de pestañas y los contornos de ojos, una contaminación puede causar más molestias.

El ‘skincare’ va más allá del rostro: claves para cuidar la piel de todo el cuerpo durante el fenómeno de El Niño

El caso de los protectores solares

Aquí el riesgo es distinto, porque el asunto no es solo cómo se ve el producto, sino si todavía protege. Los filtros UV, tanto minerales como orgánicos, pueden degradarse o distribuirse de manera desigual con el tiempo, y un protector solar que lleva demasiado tiempo abierto puede dejar de proteger frente a la radiación UVA y UVB sin que cambie su aspecto.

Hay otro detalle que casi nadie revisa: la textura. Si el protector se separa o cambia de consistencia, ya no se extiende de manera pareja y deja zonas con menos defensa frente al sol. Lo más complicado es que tú no lo sientes. La piel se quema con más facilidad, las arrugas y las manchas aparecen antes y el daño solar se va acumulando sin que te des cuenta.

Una forma distinta de pensar la frescura

Frente a esto, hay marcas que han decidido asumir el paso del tiempo en lugar de esconderlo. Es el caso de Ringana, que formula sin conservantes sintéticos clásicos ni aceites minerales, produce en lotes pequeños y distribuye con rapidez para que el producto pase menos tiempo almacenado. Sus fórmulas tienen una vida útil más corta, de máximo seis meses sin abrir desde la fecha de producción, y cada producto lo indica en su empaque.

Cuidado de la piel: rutina diaria para tener un cutis radiante

“Dentro de la filosofía de Ringana, esta dependencia al tiempo se acepta en lugar de ocultarse. La filosofía FRESH nos permite conservar todo el potencial antioxidante y la actividad bioquímica de los ingredientes, que pueden reducirse en las fórmulas que se almacenan durante mucho tiempo”, explica Isa Werner, experta en comunicación científica y desarrollo de producto en Ringana.

Cómo revisar su neceser desde hoy

Más allá de la marca que use, hay hábitos sencillos que ayudan a cuidar la piel y a sacarle más provecho a lo que compra:

Anote en el empaque la fecha en la que abre cada producto. Así sabrá cuánto tiempo lleva en uso. Use espátulas limpias en lugar de meter los dedos en los frascos, especialmente en los de boca ancha. Guarde sus cosméticos lejos del calor, la humedad y la luz directa; el baño, con sus cambios de temperatura, no siempre es el mejor lugar. Renueve con mayor frecuencia el protector solar, el contorno de ojos y la máscara de pestañas. Si su piel es sensible o tiene la barrera alterada, sé aún más estricta: renueve sus productos apenas note un cambio y no los use pasado el plazo recomendado.

“Desde un punto de vista científico, la ausencia de cambios visibles no garantiza la estabilidad microbiológica o química del producto, especialmente en las primeras fases de degradación”, agrega Isa Werner.