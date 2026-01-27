Salud

Más allá del SPF: claves para elegir un protector solar

La evolución de la protección solar exige elegir fórmulas con respaldo dermatológico y beneficios reales para la piel.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 12:56 a. m.
bloqueador solar
bloqueador solar Foto: Getty Images

El protector solar es un básico del cuidado diario, pero no todos ofrecen el mismo nivel de protección ni responden a las mismas necesidades de la piel. Hoy, la fotoprotección ha evolucionado para ir más allá del SPF, incorporando fórmulas con beneficios de tratamiento, texturas agradables para el uso diario y opciones específicas para pieles sensibles o momentos de alta exposición. La clave está en elegir una protección que combine respaldo experto, eficacia comprobada y una experiencia que invite a usarla todos los días.

Tres mitos sobre el cuidado de la piel en invierno

“La protección solar no es estacional ni cosmética: es un hábito de salud. Aplicar protector todos los días, sin importar el clima o la edad, es la forma más efectiva de prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel”, explica Suzanne Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

Entonces, ¿cómo saber si tu protector solar cumple con los estándares necesarios? Te compartimos algunas claves.

1) Tiene respaldo dermatológico (Aval Dermatológico).

Salud

Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

Salud

Aumentan los casos de ‘supergripa’ en Colombia: estos son los principales síntomas que debe tener en cuenta

Salud

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

Salud

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Salud

¿Por qué aumentan las consultas por disfunción masculina durante enero en Colombia?

Salud

Interventor de Famisanar responde a señalamientos del representante Andrés Forero: “Hechos, no relatos”

Salud

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

Salud

Tres mitos sobre el cuidado de la piel en invierno

Noticias Estados Unidos

Esto debe saber de los bronceadores ecológicos para usar durante el verano en EE.UU. Algunos lugares lo piden de forma obligatoria

Tecnología

El protector solar ‘casero’ que salvó la vida de los antepasados hace 41 mil años

Significa que ha sido evaluado, aprobado y recomendado por especialistas independientes, considerando criterios como calidad, seguridad y desempeño.

Bloqueador solar para las manos
Bloqueador solar para las manos Foto: Getty Images

2) Está clínicamente probado

Las pruebas ayudan a garantizar que el producto sea seguro y adecuado para distintas necesidades de piel. Sin ser testeado en animales.

3) Ofrece protección de amplio espectro real

Buscar que proteja frente a rayos UVB, UVA y también frente a otros agentes como luz azul e infrarroja.

4) Incluye beneficios adicionales para la piel

Un protector solar puede sumar hidratación, acción antioxidante y apoyo frente al envejecimiento prematuro, dependiendo de su fórmula.

5) Proviene de una marca con respaldo científico e innovació

Revise si la marca sustenta sus fórmulas con desarrollo, tecnología y procesos que lo garanticen.

Esto debe saber de los bronceadores ecológicos para usar durante el verano en EE.UU. Algunos lugares lo piden de forma obligatoria

“La innovación está en el centro de lo que hacemos. Cada fórmula de Total Block fue creada bajo estándares sumamente exigentes, con evidencia y validación experta. El Aval Dermatológico es la confirmación de esa calidad”, destaca Claudia del Solar, directora corporativa de marketing & cosméticos de Yanbal.

Cuidar la piel no es solo una cuestión de belleza, sino de salud. Elegir un protector solar con respaldo dermatológico y criterios claros es el primer paso para hacerlo correctamente.

Más de Salud

bloqueador solar

Más allá del SPF: claves para elegir un protector solar

Suministrada por Famisanar

Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas

Aumentan los casos de ‘supergripa’ en Colombia: estos son los principales síntomas que debe tener en cuenta

Una alimentación basada en plantas gana espacio en instituciones y espacios laborales en Colombia.

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

Este sería el producto ilegal.

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Disfunción eréctil

¿Por qué aumentan las consultas por disfunción masculina durante enero en Colombia?

El agente interventor Germán Darío Gallo presentó resultados administrativos, financieros y operativos de la EPS, en respuesta a cuestionamientos del representante Andrés Forero.

Interventor de Famisanar responde a señalamientos del representante Andrés Forero: “Hechos, no relatos”

Estudiantes de medicina Universidad Industrial de Santander —UIS—.

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

El proceso de auditoría se realizó al hospital del 2 al 6 de junio de 2020.

Embargos por $2,6 billones afectan recursos del sistema de salud, dice la Supersalud

EE.UU.

Tener 2 o 3 hijos puede ralentizar el envejecimiento biológico en mujeres, revela estudio finlandés

Noticias Destacadas