Más allá del SPF: claves para elegir un protector solar

El protector solar es un básico del cuidado diario, pero no todos ofrecen el mismo nivel de protección ni responden a las mismas necesidades de la piel. Hoy, la fotoprotección ha evolucionado para ir más allá del SPF, incorporando fórmulas con beneficios de tratamiento, texturas agradables para el uso diario y opciones específicas para pieles sensibles o momentos de alta exposición. La clave está en elegir una protección que combine respaldo experto, eficacia comprobada y una experiencia que invite a usarla todos los días.

Tres mitos sobre el cuidado de la piel en invierno

“La protección solar no es estacional ni cosmética: es un hábito de salud. Aplicar protector todos los días, sin importar el clima o la edad, es la forma más efectiva de prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel”, explica Suzanne Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

Entonces, ¿cómo saber si tu protector solar cumple con los estándares necesarios? Te compartimos algunas claves.

1) Tiene respaldo dermatológico (Aval Dermatológico).

Significa que ha sido evaluado, aprobado y recomendado por especialistas independientes, considerando criterios como calidad, seguridad y desempeño.

Bloqueador solar para las manos Foto: Getty Images

2) Está clínicamente probado

Las pruebas ayudan a garantizar que el producto sea seguro y adecuado para distintas necesidades de piel. Sin ser testeado en animales.

3) Ofrece protección de amplio espectro real

Buscar que proteja frente a rayos UVB, UVA y también frente a otros agentes como luz azul e infrarroja.

4) Incluye beneficios adicionales para la piel

Un protector solar puede sumar hidratación, acción antioxidante y apoyo frente al envejecimiento prematuro, dependiendo de su fórmula.

5) Proviene de una marca con respaldo científico e innovació

Revise si la marca sustenta sus fórmulas con desarrollo, tecnología y procesos que lo garanticen.

Esto debe saber de los bronceadores ecológicos para usar durante el verano en EE.UU. Algunos lugares lo piden de forma obligatoria

“La innovación está en el centro de lo que hacemos. Cada fórmula de Total Block fue creada bajo estándares sumamente exigentes, con evidencia y validación experta. El Aval Dermatológico es la confirmación de esa calidad”, destaca Claudia del Solar, directora corporativa de marketing & cosméticos de Yanbal.

Cuidar la piel no es solo una cuestión de belleza, sino de salud. Elegir un protector solar con respaldo dermatológico y criterios claros es el primer paso para hacerlo correctamente.