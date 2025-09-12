Tres mitos sobre el cuidado de la piel en invierno

Hoy en día, en redes sociales como TikTok abundan los “hacks” y consejos rápidos sobre cuidado de la piel. Sin embargo, muchos de ellos están basados en mitos o creencias poco fundamentadas. Uno de los errores más comunes es pensar que el skincare debe cambiar radicalmente según la estación del año o que en invierno se puede relajar con la protección y el cuidado de la piel. Lo cierto es que, independientemente del clima de cada ciudad, sea seco, húmedo, caluroso o frío, el cuidado facial debe incluir siempre tres pasos clave: limpieza, hidratación y protección.

Suzanne Piqueras, directora de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal, asegura que es necesario prestarles atención los doce meses de año y revela tres mitos que se generan alrededor del cuidado e la piel en invierno.

1. “En invierno se resaca la piel”

No necesariamente. Este es uno de los mitos más comunes, pero la realidad es que el invierno por sí solo no reseca la piel. La sequedad depende más de los factores ambientales y de nuestros hábitos. El uso de calefacción, las duchas calientes, los cambios bruscos de temperatura y la falta de una rutina adecuada pueden debilitar la barrera cutánea y provocar deshidratación.

Expertos en belleza y cuidado de la piel han comenzado a reconocer los beneficios del colágeno casero como una forma natural de mejorar la apariencia cutánea. | Foto: Getty Images

Incluso en ciudades con alta humedad, la piel puede necesitar una hidratación profunda. Por eso, es fundamental aplicar productos diseñados no solo para hidratar la piel, sino que ayuden a proteger y fortalecer la barrera cutánea para brindar un efecto de hidratación duradera.

“Tampoco se puede olvidar cuidar tus labios, que suelen agrietarse más en esta temporada. Incorporar un buen bálsamo hidratante es clave como un BB Lips, por ejemplo, que combine reparación, hidratación y protección solar, haciéndolos lucir lindos con un toque de color súper natural”, afirma.

2. “En invierno necesito una crema más espesa”

La textura ideal no depende de la estación del año, sino de tu tipo de piel y del momento del día. Es cierto que en climas más secos o fríos se puede optar por texturas más ricas, pero no se trata de usar cualquier crema espesa. Durante el día, lo ideal son fórmulas más ligeras que se absorban fácilmente, mientras que, en la noche, se puede aprovechar el momento de mayor renovación celular para aplicar productos más untuosos que nutran en profundidad.

Aprenda sobre la doble limpieza, uno de los aspectos destacados de la rutina coreana de cuidado de la piel, que garantiza una limpieza profunda y completa. | Foto: Getty Images

Lo importante es encontrar el equilibrio adecuado para la piel. Pieles secas agradecerán texturas más cremosas, mientras que las mixtas o grasas preferirán geles ligeros. No se trata de un solo producto, sino de adaptar la rutina a las necesidades y al entorno.

3. “No necesito protector solar en invierno”

Grave error. Aunque el sol no se sienta tan fuerte, los rayos ultravioletas siguen presentes y pueden atravesar las nubes, provocando daños silenciosos pero significativos en la piel. La protección solar no es opcional, ni en los días nublados ni en los fríos. Lo ideal es incorporar a tu rutina diaria un protector solar con amplio espectro contra rayos UVA, UVB, y luz azul o una BB cream con SPF30. De hecho, el invierno puede ser una excelente oportunidad para tratar manchas y emparejar el tono de la piel, ya que estamos menos expuestos al sol. Lo clave es ofrecerle a tu piel las herramientas correctas en el momento adecuado.