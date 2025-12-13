Skinimalismo y las tendencias de cuidado para la piel para 2026

El 2026 marca un cambio hacia un cuidado de la belleza más inteligente, consciente e individualizado, donde no solo se piensa en verse bien, pero desde una perspectiva de consciencia personal y social.

De acuerdo con la marca Ringana, estas son las cinco tendencias para el cuidado de la piel para 2026.

Skinimalismo & belleza híbrida

Menos es más, pero más inteligente. Los productos híbridos multifuncionales que combinan maquillaje y cuidado de la piel aportan eficacia y simplicidad. Encajan con un estilo de vida consciente, que prioriza la calidad y el rendimiento por encima de la cantidad. Ya no se trata de acumular frascos, sino de elegir fórmulas inteligentes que optimicen resultados con el mínimo esfuerzo.

Autenticidad

La tendencia se aleja de los ideales de perfección y se orienta hacia la autenticidad individual. El look “piel real” apuesta por una frescura natural: una piel lisa y con apariencia más firme gracias a métodos suaves y productos que fortalecen la capa protectora y potencian su brillo natural, en lugar de cubrirlo.

| Foto: adobe stock

Personalización con IA

Las herramientas basadas en inteligencia artificial están revolucionando el cuidado de la piel. Detectan lo que la piel realmente necesita y recomiendan combinaciones de activos personalizadas. El deseo por una belleza personalizada sustituye definitivamente al concepto “talla única”.

Expertos en belleza y cuidado de la piel han comenzado a reconocer los beneficios del colágeno casero como una forma natural de mejorar la apariencia cutánea. | Foto: Getty Images

Fortalecer la piel desde lo básico

La salud de la piel es lo más importante. Una capa protectora fuerte cuida del estrés ambiental y de la deshidratación. Las formulaciones respetuosas con el microbioma, los microorganismos que protegen la piel favorecen el equilibrio y la resistencia, sin aditivos sintéticos, como por ejemplo Fresh body wash: gel de ducha con complejo NBC7 que fortalece la barrera cutánea y contribuye a una piel equilibrada y calmada.

En vez de frenar la edad, potenciarla