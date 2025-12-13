Suscribirse

Skinimalismo y las tendencias de cuidado para la piel para 2026

Para el próximo año, existe una tendencia a usar la tecnología al servicio del cuidado de la piel.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Cuidado de la piel
Cuidado de la piel | Foto: Getty Images

El 2026 marca un cambio hacia un cuidado de la belleza más inteligente, consciente e individualizado, donde no solo se piensa en verse bien, pero desde una perspectiva de consciencia personal y social.

De acuerdo con la marca Ringana, estas son las cinco tendencias para el cuidado de la piel para 2026.

Contexto: ¿Cómo cuidar la piel para evitar enfermedades?
  1. Skinimalismo & belleza híbrida

Menos es más, pero más inteligente. Los productos híbridos multifuncionales que combinan maquillaje y cuidado de la piel aportan eficacia y simplicidad. Encajan con un estilo de vida consciente, que prioriza la calidad y el rendimiento por encima de la cantidad. Ya no se trata de acumular frascos, sino de elegir fórmulas inteligentes que optimicen resultados con el mínimo esfuerzo.

  1. Autenticidad

La tendencia se aleja de los ideales de perfección y se orienta hacia la autenticidad individual. El look “piel real” apuesta por una frescura natural: una piel lisa y con apariencia más firme gracias a métodos suaves y productos que fortalecen la capa protectora y potencian su brillo natural, en lugar de cubrirlo.

| Foto: adobe stock
  1. Personalización con IA

Las herramientas basadas en inteligencia artificial están revolucionando el cuidado de la piel. Detectan lo que la piel realmente necesita y recomiendan combinaciones de activos personalizadas. El deseo por una belleza personalizada sustituye definitivamente al concepto “talla única”.

La popularidad del colágeno casero está en aumento, ya que las personas buscan alternativas más naturales y asequibles para el cuidado de la piel.
Expertos en belleza y cuidado de la piel han comenzado a reconocer los beneficios del colágeno casero como una forma natural de mejorar la apariencia cutánea. | Foto: Getty Images
  1. Fortalecer la piel desde lo básico

La salud de la piel es lo más importante. Una capa protectora fuerte cuida del estrés ambiental y de la deshidratación. Las formulaciones respetuosas con el microbioma, los microorganismos que protegen la piel favorecen el equilibrio y la resistencia, sin aditivos sintéticos, como por ejemplo Fresh body wash: gel de ducha con complejo NBC7 que fortalece la barrera cutánea y contribuye a una piel equilibrada y calmada.

Contexto: Piel a los 40 años: ¿cómo cuidarla de las impurezas que aparecen con el paso del tiempo?
  1. En vez de frenar la edad, potenciarla

El enfoque cambia de la “eterna juventud” hacia el better aging: energía celular saludable, equilibrio mental y vitalidad.

