Cambio histórico en atención a personas con VIH en Colombia: MinSalud puso obligaciones a las EPS

Un cambio fundamental en las reglas de acceso a medicamentos antirretrovirales podría beneficiar a más personas que viven con VIH en Colombia. El Ministerio de Salud amplió la población que puede recibir el esquema DLT y estableció nuevas obligaciones para las EPS, IPS y gestores farmacéuticos, con el propósito de evitar demoras y barreras administrativas en la entrega.

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La medida quedó establecida en la Circular Externa 033 de 2026, expedida el 21 de octubre. Con esta disposición, el medicamento deja de estar limitado a cuatro poblaciones específicas y podrá ser prescrito, dispensado y suministrado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siempre que el médico tratante determine que es adecuado para su condición clínica.

El esquema DLT combina tres principios activos en una sola tableta: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato. Su adquisición se realizó mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estrategia con la que el Gobierno busca optimizar recursos y mejorar la disponibilidad del medicamento en el país.

En el Hospital de Siloé, se puede acceder a pruebas gratuitas de VIH. La Secretaría de Salud de Cali ha instalado una máquina dispensadora de autotest de VIH en este centro de salud, la cual permite realizar pruebas rápidas, privadas y en solo 15 minutos. Foto Jorge Orozco /El País Foto: Jorge Orozco

Las EPS no podrán imponer trámites adicionales

Uno de los puntos centrales de la circular es la eliminación de barreras administrativas que puedan retrasar el inicio o interrumpir la continuidad del tratamiento. Una vez el médico genere la prescripción a través de MIPRES, las EPS deberán garantizar la entrega oportuna, sin exigir documentos o procedimientos adicionales a los contemplados en esa herramienta.

La disposición también establece que los gestores farmacéuticos y las instituciones encargadas de dispensar el medicamento deberán suministrarlo de manera completa y oportuna, sin requisitos adicionales.

Atención comunitaria, pruebas rápidas y acceso a tratamiento marcaron la respuesta en VIH en población migrante en Colombia durante 2025. Foto: Cortesía para Semana de AID FOR AIDS (AFA) Colombia

La prescripción seguirá dependiendo de la autonomía del médico tratante, quien deberá evaluar cada caso y determinar si el esquema DLT es la alternativa adecuada, de acuerdo con la evidencia científica y la vía clínica nacional para la atención del VIH.

Además, el Ministerio implementará mecanismos de seguimiento a la distribución, los inventarios y la reposición de existencias. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá a su cargo verificar que las entidades responsables cumplan las instrucciones.

Con esta decisión, el Gobierno busca ampliar el acceso a los antirretrovirales y evitar que los trámites del sistema se conviertan en un obstáculo para quienes necesitan mantener la continuidad de su tratamiento.