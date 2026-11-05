Ministerio de Salud se pronuncia y confirma cuál fue el resultado de los posibles casos de ébola en Colombia

El Ministerio de Salud ha dado a conocer, por medio de un comunicado, cómo avanza el proceso de vigilancia epidemiológica de los pacientes que son monitoreados por la entidad ante la posibilidad de que presentaran una infección por el virus del Ébola.

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De acuerdo con la información entregada por la cartera de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), se descartó la presencia de este virus en los primeros cuatro pacientes que se encontraban bajo seguimiento en el país. Los resultados se obtuvieron luego de que el Laboratorio Nacional de Referencia del INS realizara los respectivos análisis moleculares.

Según el comunicado, las muestras correspondían a dos pacientes del Valle del Cauca y dos del Huila. Las cuatro pruebas dieron negativo para ébola y, en su lugar, se confirmó que las personas presentaban malaria por Plasmodium falciparum.

Los resultados fueron obtenidos este 4 de noviembre, después de un proceso de análisis que tomó menos de 30 horas desde la recepción de las muestras. Para ello, el laboratorio utilizó pruebas RT-PCR destinadas a detectar genes específicos del virus.

En el balance entregado por las autoridades sanitarias se indicó que, hasta el momento, se han identificado ocho personas con antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo y que presentaron algún síntoma que motivó la activación de los protocolos de vigilancia.

De ese total, cuatro casos ya fueron descartados mediante pruebas de laboratorio, mientras que los otros cuatro continúan bajo seguimiento y evaluación médica. El diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum fue confirmado en los ocho pacientes.

El Ministerio de Salud también precisó que uno de los casos descartados por laboratorio corresponde a la persona que falleció el pasado 31 de octubre a causa de malaria cerebral. Los otros siete pacientes reciben atención médica para tratar esta enfermedad y permanecen bajo seguimiento clínico.

Adicionalmente, las autoridades han realizado el rastreo de 154 contactos relacionados con los casos sospechosos. Según explicaron, a medida que se descartan pacientes, también se descarta el seguimiento epidemiológico de sus respectivos contactos.

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Los casos han sido notificados en las entidades territoriales de Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Bogotá. En estos lugares, las autoridades locales activaron los protocolos correspondientes, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y el INS.

Finalmente, las entidades reiteraron que Colombia cuenta con capacidades de vigilancia y diagnóstico especializado para responder a eventos de interés en salud pública y mantienen coordinación con el CDC y la OPS/OMS. Asimismo, hicieron un llamado a las personas que hayan viajado a la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días para que acudan a los servicios de salud e informen sobre su itinerario y estado de salud.