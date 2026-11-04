Las personas que viven con vitíligo podrían contar con una nueva alternativa para tratar esta enfermedad y recuperar parte de la pigmentación de su piel.

La Comisión Europea aprobó un medicamento oral que mostró avances en la repigmentación en dos ensayos clínicos de fase 3.

La autorización, anunciada el 29 de julio de 2026, contempla su uso en adultos y adolescentes desde los 12 años con vitíligo no segmentario que sean candidatos a recibir tratamiento sistémico.

Según el fabricante del medicamento, se trata del primer tratamiento sistémico autorizado en la Unión Europea específicamente para esta forma de la enfermedad.

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¿Cómo funciona el medicamento aprobado en Europa?

RINVOQ contiene upadacitinib, un medicamento oral que actúa como inhibidor selectivo de la Janus quinasa (JAK), una familia de enzimas que participa en la transmisión de señales relacionadas con la respuesta del sistema inmunitario.

Su objetivo es intervenir en las señales inmunitarias implicadas en el vitíligo no segmentario y favorecer la repigmentación.

La indicación aprobada en Europa contempla una dosis de 15 miligramos una vez al día, bajo supervisión médica.

La autorización se apoya en los resultados del programa clínico Viti-Up, integrado por dos estudios de fase 3 que evaluaron la eficacia y seguridad del medicamento frente a un placebo.

Vitíligo Foto: Getty Images

¿Qué resultados mostraron los ensayos clínicos?

Las investigaciones incluyeron a 614 participantes con vitíligo no segmentario.

Los pacientes recibieron upadacitinib o placebo durante 48 semanas.

Al finalizar ese periodo, entre el 19 % y el 21 % de quienes recibieron el medicamento logró una reducción de al menos el 50 % en el índice que mide la extensión del vitíligo en el cuerpo.

En los grupos que recibieron placebo, el resultado fue del 6 %.

En el rostro también se observaron diferencias: entre el 23 % y el 25 % de los pacientes tratados alcanzó una reducción de al menos el 75 % en el índice de afectación facial, frente a porcentajes de entre el 6 % y el 7 % en los grupos de placebo.

Estos indicadores miden la reducción de las áreas afectadas, no necesariamente la recuperación completa del color de la piel.

Por eso, los resultados representan un avance para una parte de los participantes, pero no permiten asegurar que todas las personas respondan de la misma manera.

El profesor Diamant Thaçi, investigador de los ensayos en mención y académico de la Universidad de Lübeck, destacó la importancia de un abordaje integral de esta enfermedad.

“Dada la naturaleza inmunomediada e impredecible del vitíligo no segmentario, es fundamental un manejo terapéutico integral que incluya el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y una evaluación precisa de la extensión y actividad de la enfermedad”, señaló Thaçi, según el comunicado de AbbVie. Traducción del inglés.

El especialista agregó que la aprobación ofrece “una opción de tratamiento sistémico avanzado”, que actúa sobre la alteración inmunitaria relacionada con el vitíligo y que tiene el potencial de estabilizar la enfermedad mientras permite la repigmentación.

La autorización europea está dirigida a adultos y adolescentes de 12 años o más con vitíligo no segmentario, que sean candidatos a recibir terapia sistémica.

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Esto no significa que sea adecuado para todas las personas diagnosticadas con la enfermedad: la decisión debe tomarla un especialista, de acuerdo con las características y antecedentes de cada paciente.