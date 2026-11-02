El estado de Nueva York confirmó la muerte de un niño asociada al brote de sarampión que afecta a varias comunidades rurales.

¿Y si alguien que ama estuviera en riesgo?

El fallecimiento ocurrió en el condado de Lewis y constituye la primera muerte vinculada a esta enfermedad en el territorio estatal en más de 30 años.

La noticia fue confirmada este lunes 2 de noviembre por las autoridades sanitarias, que expresaron sus condolencias a la familia y solicitaron respeto por su privacidad.

En el comunicado oficial no entregaron detalles adicionales sobre el menor.

El caso se conoce mientras Estados Unidos enfrenta un repunte de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente entre los niños pequeños y las personas que no cuentan con protección mediante vacunación.

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Nueva York acumula 178 casos de sarampión

De acuerdo con las cifras del Departamento de Salud de Nueva York, el estado había registrado 178 casos de sarampión durante 2026 hasta el 24 de octubre.

De ese total, 170 correspondían a zonas ubicadas fuera de la ciudad de Nueva York y ocho se habían presentado dentro de la metrópoli.

El condado de Lewis, donde murió el niño, acumulaba 15 contagios confirmados.

El incremento de infecciones llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar una emergencia por desastre estatal el pasado 5 de octubre.

La decisión buscaba facilitar la respuesta de las autoridades sanitarias y ampliar los recursos disponibles para contener la propagación del virus.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación del grupo de profesionales autorizados para administrar vacunas, con la inclusión de paramédicos, farmacéuticos y parteras.

También se permitió que profesionales de enfermería ordenen pruebas diagnósticas.

La vacunación se ha convertido en la mejor defensa contra la expansión del sarampión. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La vacunación, principal medida de protección

Ante el aumento de contagios, el Departamento de Salud de Nueva York reiteró el llamado a revisar los esquemas de inmunización contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como vacuna MMR o triple viral.

El esquema habitual contempla dos dosis: la primera entre los 12 y los 15 meses de edad, y la segunda entre los cuatro y seis años.

Según las autoridades sanitarias, dos dosis ofrecen aproximadamente un 97 % de protección contra el sarampión, mientras que una dosis alcanza cerca del 93 %.

El departamento también recomienda que las personas con fiebre y erupciones cutáneas se comuniquen con un profesional de salud.

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Esta indicación es especialmente importante para quienes hayan estado expuestos al virus, quienes deben contactar primero al personal sanitario antes de acudir a un centro médico.

La muerte del niño en el condado de Lewis vuelve a poner la atención sobre el riesgo de una enfermedad prevenible mediante vacunación, en momentos en que las autoridades estadounidenses buscan contener el aumento de casos.