Dos ciudadanos colombianos que regresaron de República Democrática del Congo fueron diagnosticados con malaria en el Valle del Cauca.

Uno de ellos, de 33 años, falleció este 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira, mientras que el segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

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El antecedente de viaje a territorio africano y la presencia de síntomas febriles llevaron al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud (INS) a activar protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluida el ébola.

Para avanzar en las verificaciones, las autoridades tomaron las muestras correspondientes y adelantan los análisis de laboratorio.

Hasta el momento, los diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria por Plasmodium falciparum.

El brote de ébola en República Democrática del Congo supera las 4.900 muertes, mientras Estados Unidos refuerza los controles para viajeros internacionales.

Comunicado del Ministerio de Salud. Foto: Ministerio de Salud

La preocupación por el brote de ébola en África

La activación de estos protocolos ocurre en medio de un brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo y que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias internacionales.

Según el balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), con corte al 30 de octubre, el brote ha dejado 5.026 muertos y 10.351 contagios confirmados,en República Democrática del Congo.

Las cifras hacen parte de un balance regional que también incluye nueve casos y dos fallecimientos en Kenia, además de un caso confirmado en Nigeria.

En total, el reporte contabilizaba 10.305 casos y 4.996 muertes en los países incluidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado, en su actualización del 20 de octubre, que la enfermedad se había extendido a 66 zonas sanitarias de ocho provincias congoleñas. La provincia de Ituri concentraba la mayor cantidad de contagios y fallecimientos.

El brote corresponde al virus Bundibugyo, una de las variantes del virus del Ébola.

Miembros de la Cruz Roja de Guinea trasladan el cuerpo de una persona que murió por el virus del Ébola. Foto: AFP

Estados Unidos refuerza las medidas para viajeros

Ante la expansión del brote, Estados Unidos también adoptó medidas para reducir el riesgo de ingreso de la enfermedad a su territorio.

Los CDC establecieron restricciones temporales para las personas que hayan estado en República Democrática del Congo.

Además, a partir del 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del este, todos los pasajeros que aborden vuelos internacionales hacia Estados Unidos deberán firmar una declaración en la que certifiquen que no estuvieron en República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al viaje.

El requisito aplica a viajeros de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Las aerolíneas deberán verificar que los pasajeros hayan completado la declaración y no podrán permitir el embarque de quienes no la presenten, salvo las excepciones autorizadas.

Las medidas también contemplan controles adicionales para determinados viajeros procedentes de Uganda y Sudán del Sur, quienes deben ingresar por aeropuertos designados y someterse a evaluaciones sanitarias.

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INS continúa investigando los casos en Colombia

Mientras tanto, en el Valle del Cauca los equipos de respuesta del INS y las autoridades territoriales adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira.

Las labores buscan establecer con mayor precisión los lugares que recorrieron los dos colombianos durante su permanencia en África, conocer sus antecedentes de exposición e identificar posibles contactos.

El Ministerio de Salud y el INS mantienen la coordinación con las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y el procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes.

La investigación epidemiológica continúa y las autoridades indicaron que cualquier información adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.