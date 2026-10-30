Gloria Prado Pino es nombrada viceministra de Salud Pública: así fue su vida académica en Harvard

El Gobierno De La Espriella nombró a una nueva viceministra de Salud Pública de Colombia: Gloria Nallybe Prado Pino. A través del Decreto 1620 de 2026, se oficializó el nombramiento de la doctora, cuya hoja de vida destaca por contar con un magíster de Harvard.

Ministerio de Salud encontró anomalía millonaria en el uso de recursos en el gobierno Petro

¿Qué pasa con el hospital de San Andrés? Ministerio de Salud investigará posibles irregularidades

Prado Pino nació en Chocó y es doctora egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas . Además, cursó una maestría en salud global (Medical Sciences in Global Health) en Harvard, prestigiosa universidad de Estados Unidos.

En una entrevista con El Espectador, la ahora viceministra aseguró ser la primera mujer afrolatina en recibir este importante título en la universidad norteamericana.

Gloria Prado Pino con sus padres en Harvard Foto: IG/@drpradopino

Entre sus principales logros, se encuentra una publicación académica registrada en PubMed. Allí, Prado Pino publicó un artículo titulado ‘El papel de la telemedicina en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia’.

La hoja de vida de la médica chocoana también destaca su trabajo como docente e investigadora en diversos proyectos comunitarios focalizados en equidad en salud, nutrición infantil y reducción de la mortalidad materna en el Pacífico colombiano.

Tras casi tres meses de posesión del nuevo Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Salud, Ana María Vesga, nombraron a Prado Pino en este cargo, que hasta hoy ocupaba de manera transitoria Diana Julieta Díaz.

El nombramiento de Prado Pino llega en un momento coyuntural para la cartera de Salud. Entre los principales desafíos que enfrentará en su gestión se encuentran la optimización de los modelos de atención en zonas rurales dispersas, la liquidez financiera del sistema general de seguridad social en salud y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad social.

La cartera de Salud quedó gravemente afectada luego del gobierno de Petro. Los reclamos por medicamentos y la intervención de algunas EPS afectaron al colombiano de a pie, asuntos en los que las nuevas responsables de esta entidad deberán concentrar sus esfuerzos.

La llegada de Prado Pino al gabinete nacional no solo representa un hito técnico por su formación en Harvard, sino también un mensaje de representatividad e inclusión para la región del Pacífico en las altas esferas de la toma de decisiones públicas en Colombia.