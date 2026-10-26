Identifican aparentes irregularidades en el Ministerio de Salud: analizan $32.500 millones

La ministra de Salud, Ana María Vesga, puso en conocimiento de la Fiscalía unas presuntas irregularidades que detectó en su cartera durante la administración de Gustavo Petro.

Las inconsistencias estarían en la asignación de recursos para hospitales, pues se conocieron decisiones administrativas que excederían el respaldo presupuestal en más de 32.500 millones de pesos.

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“Esta acción se sustenta en pruebas documentales sólidas, incluyendo un informe técnico que detalla graves inconsistencias en resoluciones expedidas a mediados de 2026”, detalló el Ministerio de Salud.

Se conoció que el Gobierno nacional facilitará toda la información que requieran los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría, para que se esclarezcan estos hechos y se determinen las responsabilidades.