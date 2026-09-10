En una declaración conjunta, 9 exministros y 11 exviceministros de Salud y Protección Social expresaron su respaldo a la ministra Ana María Vesga, luego de la denuncia que presentó ante la Fiscalía por un audio en el que, presuntamente, se utiliza su nombre para atribuirle la exigencia de un porcentaje sobre recursos públicos.

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Ana María Vesga Ministra de Salud Foto: SEMANA

Los firmantes calificaron como grave el episodio y destacaron que Vesga entregó personalmente la grabación a la Fiscalía el pasado 5 de septiembre para que se determine su autenticidad, contexto y eventuales responsabilidades. También defendieron la trayectoria profesional de la funcionaria y rechazaron cualquier intento de afectar su reputación.

El grupo pidió a la Fiscalía y a los demás organismos competentes actuar con celeridad e independencia para determinar quiénes aparecen en la conversación, cuál fue su origen y si efectivamente existió una negociación relacionada con recursos públicos.

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Exministros respaldan a Ana María Vesga Foto: Semana

Los exfuncionarios también respaldaron la revisión administrativa, presupuestal y contractual que adelanta el Ministerio sobre asignaciones, resoluciones, proyectos, beneficiarios y soportes encontrados tras la llegada de la nueva administración.

De igual manera, pidieron que continúen las investigaciones de la Procuraduría sobre exfuncionarios y exinterventores del sector.

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La ministra de Salud aprovechó para saludar al personal de salud y a los pacientes del norte del Valle del Cauca. Foto: Suministrada por el periodista Miguel Pomo

La declaración fue firmada por los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa y Mauricio Santamaría.

También la suscribieron los exviceministros Blanca Elvira Cajigas Castro, Jairo Núñez Méndez, Juan Gonzalo López Casas, Ramiro Guerrero, Carlos Mario Ramírez, Diana Cárdenas Gamboa, Iván Darío González Ortiz, Luis Alexander Moscoso, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo y Diego Palacio Betancourt.