Ministra Ana María Vesga revela que en audios la mencionan “abusivamente” como parte de una red de corrupción en el sistema de salud. Fiscalía investiga

La ministra de Salud, Ana María Vesga, hizo este lunes, 7 de septiembre, una delicada revelación sobre una supuesta grabación en la que la mencionan como parte de una red de corrupción.

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“Conocimos una grabación con hechos que considero gravísimos y que por mi deber como servidora pública puse de inmediato en conocimiento de las autoridades”, dijo.

Según detalló Vesga, detrás de estos hechos estarían “mafias corruptas que se apoderaron de la salud”.

En la conversación referenciada, que ya está en poder de la Fiscalía, se habla de una gestión de recursos y pagos del Ministerio de Salud a través de la ministra.

Uno de los que interviene en el audio asegura que habría que reconocerle un porcentaje “a la doctora Vesga” y otro para el equipo, que sería en total del 8 %.

“Se menciona además una reunión directa con el director de infraestructura y sus equipos técnicos, coordinada por un canal privado”, reveló Vesga, quien negó que haya solicitado en algún momento o haya permitido que alguien en la entidad solicite un porcentaje o comisión por alguna decisión que se tome en la cartera de salud.

Vesga dijo que quien haya utilizado su nombre para recoger dinero o pretender negociar con los recursos públicos tendrá que responder ante las autoridades y la justicia.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y se espera que se determinen responsables por la posible comisión de delitos contra la administración pública.

“Pedimos que se identifique a los participantes y que se establezca la trazabilidad de los hechos y entregamos el audio para que sean las autoridades competentes las que determinen su autenticidad y su valor probatorio”, aseguró Vesga.

Vesga ya puso la información a disposición de las autoridades. Foto: Johan Toro

La información que encontraron en esta denuncia será cruzada con las resoluciones, proyectos, beneficiarios, soportes y registros presupuestales para determinar quiénes podrían estar detrás de estas actuaciones.

“La revisión administrativa continuará independientemente de la investigación penal. Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios y políticos, son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos”, aseguró Vesga.

La ministra de Salud se comprometió a revisar cada peso del sistema y dijo que todas las irregularidades que se encuentren serán denunciadas.

“Aquí no hay porcentajes, no hay comisiones, intermediarios autorizados para negociar en nombre de la ministra ni del ministerio, hay una sola instrucción: transparencia absoluta, los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, afirmó.