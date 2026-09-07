El senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley que busca profesionalizar y poner condiciones en algunos casos a los influenciadores y creadores de contenido en el país.

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Uno de los puntos fundamentales de la iniciativa es que se definirá que un influenciador es “quien produce o difunde contenido, tiene comunidad, monetiza y puede influir en el consumo o en la opinión”, mientras que un creador de contenido es una figura más amplia, pues quedaría establecido como una “persona natural o jurídica que publica textos, fotos, videos o audio, sin importar cuántos seguidores tenga”.

Asimismo, se busca que, cuando se realice un contenido pago, que puede llegar a ser publicidad o propaganda política, esta tenga que ser referenciada y nombrar al anunciante, lo cual llegaría a ser vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Estatuto del Consumidor.

Igualmente, si se capta o se publica a un tercero, se deberán solicitar los permisos necesarios y explicar dónde se hará la publicación, si se monetiza y cómo serán retiradas esas ganancias.

En el caso de los productos de salud y cosméticos, se deberán cumplir las normas sanitarias.

El autor de la iniciativa aclara que el proyecto no busca limitar la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política ni decidir de qué se puede hablar o de qué no. Tampoco eliminará el humor, la opinión o el periodismo ciudadano.

En cuanto a las multas que se establezcan para quienes no cumplan con los lineamientos que lleguen a ser aprobados, estas sanciones quedarán en manos del Estatuto del Consumidor.

El proyecto busca diferenciar entre los creadores de contenido y los influenciadores. Foto: Getty Images

“El creador sigue siendo libre de decir lo que quiera. Lo que pedimos es transparencia cuando hay plata de por medio y respeto a la imagen de terceros”, afirmó el senador Silva.

El proyecto toma relevancia porque, según se menciona en el proyecto, hay más de 465.000 personas que están creando contenido en el país, en una industria que mueve una gran cantidad de dinero. Solo en el 2025 se invirtieron 3,04 billones de pesos en publicidad digital.

El senador aclaró que por ahora se trata de un proyecto de ley que deberá ser discutido en el Congreso y que su propósito de fondo es formalizar este oficio que se ha vuelto popular entre los jóvenes, especialmente, y al que ya se dedican miles de personas en el país y en el mundo.