Habla Rodrigo Lara tras su salida del Ministerio del Interior; esto dijo

Rodrigo Lara anunció este jueves su renuncia al cargo de ministro del Interior, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella le solicitara dejar la jefatura de la cartera durante una reunión en el Palacio de Nariño.

Rodrigo Lara presenta su renuncia al MinInterior tras conocer el anuncio de Abelardo De La Espriella en sus redes sociales

El funcionario confirmó su salida a través de un mensaje en redes sociales, en el que agradeció la confianza del mandatario y destacó los resultados de su gestión.

“Hoy presenté mi renuncia como ministro del Interior, luego de que me fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño”, señaló Lara, quien llevaba 76 días al frente de la cartera política del Gobierno.

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Exministro Rodrigo Lara y su esposa, María José Valenzuela. Foto: Instagram de Rodrigo Lara

En su balance, el ahora exministro aseguró que durante ese periodo alcanzó diez resultados que calificó como grandes logros y sostuvo que su equipo tenía más iniciativas en marcha. “Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad”, afirmó.

La salida de Lara se produce en medio de la discusión en el Congreso de la ley de sometimiento, una de las iniciativas relacionadas con la política de paz y seguridad del Gobierno.

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Rodrigo Lara, exministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

El anuncio de su renuncia se conoce después de que el presidente De la Espriella comunicara en redes sociales la salida del funcionario, mientras este se encontraba en el Capitolio, en medio del trámite legislativo.

Lara también se refirió a su sucesor, el exprocurador Alejandro Ordóñez, a quien le deseó éxitos en el desempeño de sus funciones y le ofreció su disposición para garantizar una transición organizada. “Toda mi disposición para un empalme ordenado”, expresó.

En su mensaje de despedida, el exministro agradeció a su familia por el respaldo durante las extensas jornadas de trabajo, así como a los integrantes del gabinete y al equipo del Ministerio del Interior por su compromiso y dedicación. “A mi señora y a mis pequeños hijos, gracias por su amor y su comprensión con mis largas jornadas de trabajo”.

Finalmente, Lara resaltó lo importante que fue su trabajo en ese puesto y dijo que se va contento con su gestión. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con más amor por mi patria”, concluyó.