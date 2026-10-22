Abelardo De La Espriella dedicó mensaje al alcalde de Dosquebradas: “Quite esa cara de seriedad”

Este jueves 22 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una agenda regional de trabajo en Pereira, Risaralda.

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El objetivo del jefe de Estado fue dar la orden de imprimir celeridad para el proceso de reconstrucción de esa ciudad del país y municipios del departamento que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, un hecho no pasó desapercibido en el evento público del Gobierno. De La Espriella le dedicó un mensaje al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo.

“Estamos poniendo en marcha 300 subsidios para rehabilitación de subsidio. Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas, una risita, hermano, está muy serio, estamos trayendo las soluciones”, insistió el presidente.

El presidente Abelardo de La Espriella le dedicó un mensaje al alcalde de Dosquebradas, Risaralda: “Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas. Una risita, hermano...”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/ewTBXBCStL — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

Frente a la fase de recuperación del territorio por el fuerte sismo, el presidente indicó: “Colombia, que es orgullo de la patria. He querido comenzar precisamente esa reconstrucción aquí. La gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’ Miren, el trámite de un fondo como el que montamos, en otras circunstancias se demoraron ocho meses; nosotros nos demoramos un mes y medio”.

“Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto. Pero lo hicimos porque no paramos de trabajar; son 20 horas al día con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y con toda la determinación de ayudarnos a levantarnos”, dijo.

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Finalmente manifestó: “Porque les digo una cosa, el terremoto tumbó estas edificaciones, pero no acabó con el espíritu, con la ardentía del pueblo colombiano y de los peregrinos que están dispuestos a levantarse. Y para eso está el Tigre aquí, para apoyarle a este pueblo maravilloso que se merece lo mejor”.