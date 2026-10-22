Cayó alias Kevin Masacre, señalado sucesor de Bendito Menor: Abelardo De La Espriella reveló los detalles

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó un nuevo golpe de las autoridades contra la estructura criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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De acuerdo con lo que reveló el mandatario colombiano, cayó capturado alias Kevin Masacre, señalado por las autoridades como el sucesor de Bendito Menor, cabecilla que fue dado de baja en el gobierno de De La Espriella.

En su cuenta de X, el jefe de Estado indicó: “¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Nuestra Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias Kevin Masacre, señalado cabecilla del narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y presunto sucesor del abatido alias Bendito Menor”.

“Durante el operativo fueron incautados una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres celulares”, recalcó.

También puso de presente: “Según información de inteligencia, este sujeto estaría vinculado al control de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, y las disputas entre estructuras criminales en la región”.

Además, lanzó una advertencia a las organizaciones terroristas: “¡Vamos por los cabecillas, sus estructuras y hasta el último peso de sus finanzas criminales! No les voy a dar un solo centímetro de ventaja. Los vamos a perseguir sin descanso, porque en Colombia los delincuentes no pueden seguir imponiendo el terror ni burlándose de la ley”.

“En la Patria Milagro, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos se defienden con autoridad, firmeza y resultados. ¡Firme por la Patria!”, recalcó el presidente.

Cabe señalar que el pasado 4 de septiembre el mandatario confirmó que fue abatido alias Bendito Menor tras un operativo que adelantaron las autoridades siguiendo sus directrices en materia de orden público.

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“Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo. Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, indicó en su momento.