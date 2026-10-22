“No permitiré que sigan envenenando a nuestros jóvenes”: así cayeron 700 kilos de marihuana en Bogotá

A través de la Seccional de Investigación Criminal, y en medio de la ofensiva del Gobierno Nacional contra el tráfico de estupefacientes en el territorio nacional, un nuevo operativo de la Policía Nacional de Colombia permitió la incautación de un importante cargamento que generaría más de 70.000 dosis de marihuana.

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La información fue confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá, que fue la encargada de liderar el operativo y asestar un importante golpe a esta operación criminal en la capital del país.

Gracias a una denuncia ciudadana y a la oportuna reacción de los uniformados, se logró la incautación de más de 700 kilos de marihuana en el sur de la ciudad. El estupefaciente iba oculto en un camión de estacas que era remolcado por una grúa.

Durante la inspección preliminar de ambos vehículos, los uniformados se toparon con la presencia de varios paquetes de una sustancia que, por sus características y olor, se asemejaba a la marihuana.

El presidente Abelardo De La Espriella catalogó la operación como un “contundente golpe al narcotráfico” y envió un claro mensaje a los individuos que se dedican a este tipo de actividades ilícitas: “¡Que les quede claro a los narcoterroristas, en la era del Tigre no tendrán escondite ni tregua!"

De acuerdo con los primeros detalles que se pudieron conocer de la investigación, el estupefaciente provenía del departamento del Cauca y tendría como destino el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy, donde se pretendía dosificar y comercializar.

En el operativo fue capturada una mujer, quien conducía el vehículo. La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cargamento incautado en Bogotá con más de 700 kilos de marihuana y mujer capturada Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

La Policía Nacional estima que, con esta incautación, se logrará afectar las rentas criminales de las estructuras responsables en más de 150 millones de pesos, evitando la comercialización de aproximadamente 70 mil dosis de marihuana en la ciudad.