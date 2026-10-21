Miles de personas en Bogotá recibirán ayudas económicas en octubre: así se entregarán los pagos

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició el ciclo de pagos de octubre de 2026 del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con una inversión superior a 45.000 millones de pesos en transferencias monetarias.

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Según la entidad, más de 190.000 hogares recibirán recursos mediante los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, que en conjunto benefician a más de 740.000 personas.

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañando la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Además, más de 270.000 personas recibirán apoyos a través de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Los pagos correspondientes a la comunidad emberá que retornó a sus territorios ya finalizaron.

Con el desembolso de octubre, la inversión acumulada del programa durante 2026 supera los 435.000 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la Administración distrital.

Cómo consultar los pagos

La entrega del dinero se realizará de forma escalonada mediante las billeteras digitales Dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. También estará disponible la modalidad de giro en los puntos Efecty.

Las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto cuando la transferencia esté disponible. Por ello, la Secretaría Distrital de Integración Social recomienda estar pendientes de las notificaciones para conocer cuándo pueden disponer de los recursos.

Pagos de Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Adobe Stock

La ciudadanía también puede consultar información sobre el programa y resolver inquietudes a través del sitio web www.integracionsocial.gov.co o de la línea telefónica 601 380 8330, opción 6.

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Con el ciclo de octubre, el programa completa el décimo pago del año dirigido a las personas mayores, de acuerdo con el cronograma establecido por el Distrito.

Ingreso Mínimo Garantizado hace parte de la política social de Bogotá y busca brindar apoyo económico a personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Las transferencias están destinadas a contribuir a la atención de necesidades esenciales y a proporcionar recursos para los gastos cotidianos de la población beneficiaria.