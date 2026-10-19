Colpensiones confirma cuándo llegará la mesada 13 y quiénes la recibirán

Los pensionados afiliados a Colpensiones ya cuentan con información sobre los pagos previstos para el cierre de 2026. La administradora confirmó que la mesada adicional, conocida popularmente como prima de Navidad, estará disponible a finales de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido para este año.

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Según la información divulgada por la entidad y reportada por medios nacionales, el desembolso de la mesada 13 se realizará el lunes 30 de noviembre, fecha en la que también se pagará la mensualidad ordinaria correspondiente a ese periodo.

Pensionados de Colpensiones reciben su mesada junto al pago adicional de diciembre, conocido como Mesada 13. Foto: Gemini

Se estima que alrededor de 1,9 millones de personas podrían beneficiarse de este ingreso adicional, que representa un apoyo económico importante para los hogares durante la temporada de fin de año.

¿Cuánto recibirán los pensionados por la mesada 13?

El valor de este pago depende de la mesada que recibe cada beneficiario. En términos generales, la prestación adicional equivale a una mensualidad de la pensión, antes de aplicar los descuentos que correspondan.

De esta manera, una persona que recibe una pensión equivalente al salario mínimo legal vigente tendrá como referencia ese mismo valor para calcular su mesada adicional. Para quienes reciben una pensión superior, el monto se determinará de acuerdo con su asignación mensual.

Este ingreso puede ayudar a cubrir gastos habituales de diciembre, como alimentación, servicios públicos, transporte y otras obligaciones propias de la temporada.

Estas son las fechas de pago para el cierre de 2026

Además del giro de noviembre, Colpensiones informó las fechas previstas para las mesadas de los últimos tres meses del año. El calendario anunciado es el siguiente:

Octubre: viernes 30 de octubre.

viernes 30 de octubre. Noviembre: lunes 30 de noviembre, con el pago de la mesada ordinaria y la mesada 13.

lunes 30 de noviembre, con el pago de la mesada ordinaria y la mesada 13. Diciembre: miércoles 30 de diciembre.

Los beneficiarios pueden tener presentes estas fechas para organizar sus presupuestos y verificar oportunamente la disponibilidad de los recursos.

Colpensiones anunció el calendario de pagos de los últimos meses del año. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

¿Es necesario presentar un certificado de supervivencia?

Otro de los puntos aclarados por Colpensiones tiene que ver con los rumores sobre la supuesta obligación de presentar certificados de supervivencia para continuar recibiendo la pensión.

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La entidad señaló que no se ha establecido ese trámite como requisito adicional para efectuar los pagos anunciados. Por lo tanto, los pensionados deben desconfiar de mensajes que soliciten documentos, información personal o dinero bajo el argumento de garantizar la consignación de sus mesadas.

Ante cualquier duda sobre el estado de un pago o las condiciones para recibirlo, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de Colpensiones.