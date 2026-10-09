Mesadas de Colpensiones: ¿qué pasará con el cronograma de pagos de 2026? Esto dijo la entidad

Teniendo en cuenta que la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, en un debate legislativo sobre el presupuesto de 2027 advirtió que Colpensiones tenía un faltante cercano a los $5 billones para cubrir las mesadas pensionales de noviembre y diciembre de 2026, la preocupación quedó en el aire.

Pese a que la funcionaria posteriormente cambió el tono y, tras afirmar que había encontrado una ruta para resolver el faltante, aseguró que se garantizaría el pago, a medida que se acerca la fecha, los pensionados se preguntan: finalmente, ¿qué pasará con la mesada?

Trámite fundamental que debe hacer en Colpensiones para evitar problemas con su pensión

Pues bien, luego de la posesión de la nueva presidenta de la entidad, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, Colpensiones emitió un parte de tranquilidad.

Desde la entidad que maneja el régimen público de aseguramiento para la vejez confirmaron que “no se ha modificado el cronograma de pago de las mesadas pensionales ni demás prestaciones reconocidas por esta administradora”.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, presidente de Colpensiones Foto: Linkedin: Beatriz Eugenia Velez Vengoechea

No se exigirá certificado de supervivencia

Incluso, Colpensiones dijo que “desmiente las versiones según las cuales se exigiría a los pensionados presentar certificados de supervivencia como requisito para recibir el pago de sus mesadas pensionales”.

Mesada pensional en Colpensiones Foto: IA

¿Cómo serán los pagos del último trimestre?

De acuerdo con la información suministrada por Colpensiones, los pagos correspondientes al último trimestre de 2026 se realizarán en las siguientes fechas:

Octubre: esta mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

Noviembre: en este mes se paga la mesada ordinaria junto con la mesada 13, conocida como “prima”, las cuales estarán disponibles para cobro desde el lunes 30 de noviembre.

Diciembre: para el cierre del año, la última mesada del 2026 estará disponible para cobro desde el miércoles 30 de diciembre, aseguraron los voceros de Colpensiones.

Desde la entidad, manifestaron: “Colpensiones reitera su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones reconocidas e invita a consultar sus canales oficiales y a no dejarse llevar por rumores malintencionados”.

Sede de Colpensiones Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres Reina

Colpensiones tiene un total de 1.899.450 pensionados. De ellos, 1.405.093 se jubilaron con pensión de vejez (fueron los cotizantes); 403.122 reciben pensión por sobrevivencia (murió el cotizante y heredaron la mesada), y los 91.235 restantes pertenecen a la franja de los que fueron pensionados por invalidez (obtienen el 100 %).

En el presupuesto de la vigencia en curso fueron programados 35,7 billones de pesos para Colpensiones, de un total de 87,4 billones de pesos, contando el pago de las Fuerzas Militares, los maestros (Fomag), los pensionados que venían de otras cajas que manejaron recursos para pensiones y ahora son pagados por el Fopep, y otros.