Colpensiones es una de las instituciones más importantes del sistema pensional de Colombia. Su función principal consiste en administrar las pensiones de millones de trabajadores afiliados al régimen público, cuyo funcionamiento se diferencia del modelo de ahorro individual que manejan los fondos privados.

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En la actualidad, la entidad tiene un papel relevante en el marco de la reforma pensional, debido a que se contempla el traslado de millones de afiliados que actualmente pertenecen a administradoras privadas hacia el sistema público.

La pensión es una meta para miles de personas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Ante la proximidad de la jubilación, es importante que los trabajadores, en especial quienes tienen entre 55 y 60 años, verifiquen detalladamente su historia laboral. Esta revisión permite comprobar que los aportes realizados durante su vida laboral estén registrados correctamente, pues las inconsistencias podrían generar dificultades al momento de solicitar la pensión.

Para consultar esta información, los afiliados deben ingresar a la página oficial de Colpensiones y acceder a los servicios digitales habilitados para revisar su historial. En este documento se encuentran registradas las semanas cotizadas, un dato fundamental para determinar si se cumplen los requisitos necesarios para obtener el reconocimiento de la pensión.

Según ha advertido la entidad, en algunas historias laborales pueden aparecer errores, como semanas de cotización ausentes, información incompleta o aportes que los empleadores no reportaron oportunamente.

Por esta razón, resulta indispensable identificar y solicitar la corrección de cualquier irregularidad antes de comenzar el trámite de jubilación, con el propósito de evitar retrasos o inconvenientes en el proceso.

¿Cómo consultar y corregir la historia laboral en Colpensiones?

El procedimiento comienza ingresando al portal oficial de Colpensiones. Allí, el usuario debe dirigirse a la zona transaccional y seleccionar la sede electrónica. Posteriormente, puede iniciar sesión con sus credenciales o crear una cuenta si todavía no está registrado.

Una vez dentro de la plataforma, debe ubicar la opción de historia laboral, descargar el archivo y comprobar que los periodos trabajados y las semanas cotizadas coincidan con sus registros personales.

Las personas deben cumplir con las reglas de los fondos de pensiones. Foto: Agencia 123rf

En caso de encontrar información incorrecta o aportes faltantes, el afiliado debe acudir a un punto de atención de la entidad y presentar los documentos que permitan sustentar su solicitud, como comprobantes de pago, certificaciones laborales o constancias de cotización. Estos soportes pueden facilitar la verificación y actualización de los datos registrados.

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Finalmente, Colpensiones recomienda adoptar medidas de seguridad al utilizar sus canales digitales. Entre ellas se encuentran ingresar desde conexiones seguras, evitar compartir las contraseñas con otras personas y cerrar la sesión una vez finalizada la consulta. De esta manera, se busca proteger la información personal y prevenir posibles accesos no autorizados.