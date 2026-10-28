Marca conversacional: por qué la forma de hablar de un jefe también importa en los resultados empresariales

La manera en que un líder se comunica puede influir en la confianza de sus equipos, la disposición de los trabajadores a expresar sus opiniones y hasta en su permanencia en una organización.

Esta es una de las premisas de la marca conversacional, un concepto desarrollado por la coach ejecutiva Sandra Mateus a partir de su experiencia acompañando líderes y de un análisis de 2.500 percepciones recopiladas durante ocho años en organizaciones.

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El estudio Liderazgo, feedback y marca conversacional identificó que el 40 % de las percepciones señala la regulación del tono bajo situaciones de estrés como una oportunidad de mejora en la comunicación de los jefes. Otro 35 % apunta a la necesidad de delegar con autonomía real, en lugar de entregar responsabilidades y supervisar cada paso.

La equidad y el trato justo aparecen en el 30 % de las respuestas, mientras que el 25 % identifica oportunidades para gestionar los conflictos de manera directa y oportuna.

El análisis también reconoce fortalezas: el 45 % destaca la claridad y precisión de los líderes al comunicarse, y el 35 %, el trato respetuoso y la amabilidad.

Para Mateus, la marca conversacional es la huella que una persona deja en los demás a través de sus interacciones. No se limita a hablar bien, sino que comprende cómo escucha, responde ante los errores, maneja los desacuerdos y se comporta cuando aumenta la presión.

Para Mateus, la marca conversacional es la huella que una persona deja en los demás a través de sus interacciones. Foto: Getty Images

“Puedes tener el mejor mensaje, pero si lo dices desde la frustración o desde el enojo, pues lo que llega no es el mensaje, sino la emoción que tú tenías”, explicó.

La autora identificó cuatro patrones recurrentes en las relaciones entre jefes y equipos: la urgencia permanente, la evasión de conflictos, la falsa delegación y el favoritismo. Estas conductas pueden llevar a que los trabajadores dejen de hablar con franqueza por temor a las reacciones de sus superiores.

El impacto también puede trasladarse a los resultados empresariales, a través de retrasos, quejas ante recursos humanos y rotación de personal. Según cálculos de ACRIP, reemplazar a un trabajador que gana $ 3 millones puede costar cerca de $ 15 millones.

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Mateus propone llevar este concepto a la gestión de las organizaciones mediante cuatro métricas: Valor por Conversación (VPC), Calidad Conversacional (CQ), Velocidad de Apertura (Open Velocity) e Impacto de la Relación (IOR).

La propuesta busca identificar qué ocurre en las conversaciones de los equipos, qué brechas existen y qué acciones pueden ayudar a mejorar sus dinámicas.

Para Mateus, el objetivo es que las empresas dejen de abordar la comunicación únicamente como una habilidad interpersonal y la incorporen a sus prácticas de liderazgo.

Esto implica revisar no solo qué resultados alcanza un equipo, sino cómo sus responsables escuchan, responden ante los errores, manejan los desacuerdos y generan confianza. “La conversación persigue el sistema operativo del liderazgo”, concluyó.