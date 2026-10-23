Economía

Pagarán subsidios de $230.000 desde el 28 de octubre: Consulte quiénes lo reciben y cómo retirarlos

Más de 2,8 millones de adultos mayores recibirán una transferencia monetaria.

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Evelyn Acevedo Rueda

23 de octubre de 2026 a las 9:18 p. m.
Desde el próximo 28 de octubre más de 2,8 millones de colombianos recibirán un subsidio.
Desde el próximo 28 de octubre más de 2,8 millones de colombianos recibirán un subsidio. Foto: Getty Images
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