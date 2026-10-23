Economía
Pagarán subsidios de $230.000 desde el 28 de octubre: Consulte quiénes lo reciben y cómo retirarlos
Más de 2,8 millones de adultos mayores recibirán una transferencia monetaria.
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23 de octubre de 2026 a las 9:18 p. m.
Desde el próximo 28 de octubre más de 2,8 millones de colombianos recibirán un subsidio. Foto: Getty Images
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