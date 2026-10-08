Ministra de Energía revela las cuatro medidas del Gobierno para evitar un apagón en Colombia

La ministra de Energía, María Nohemí Arboleda, explicó este jueves 8 de octubre las cuatro líneas de acción que componen el plan de choque del Gobierno para prevenir un eventual apagón en el país.

La funcionaria confirmó, además, que se implementará un incentivo para los usuarios que reduzcan su consumo de energía en más de un 10 % frente a la meta establecida.

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Durante su intervención, la ministra enfatizó que el riesgo de un apagón no es una simple advertencia y que las medidas para evitarlo están en ejecución. Según explicó, el plan cuenta con responsables, plazos definidos y acciones orientadas a garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

La primera línea de trabajo está enfocada en el ahorro de energía, con el propósito de reducir la presión sobre el sistema y promover un consumo más eficiente por parte de los usuarios. En este componente se destaca el incentivo dirigido a quienes logren disminuir su consumo en más de un 10 % respecto a su meta. La medida busca estimular la participación ciudadana y contribuir a la estabilidad del suministro eléctrico.

La segunda línea contempla garantizar la disponibilidad de combustibles y gas necesarios para la generación de energía.

En tercer lugar, el Gobierno busca fortalecer el despacho de las plantas térmicas, fundamentales para respaldar la generación eléctrica en momentos de mayor exigencia. Finalmente, la cuarta línea apunta a aprovechar al máximo la capacidad de generación existente en el país.

Como parte de estas acciones, Arboleda se refirió al Decreto 1491 del 6 de octubre, que permite a las plantas térmicas abastecerse de más de un agente cuando una contingencia pueda poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Este mecanismo busca facilitar el suministro de los recursos necesarios para mantener la generación durante situaciones críticas.

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La ministra también destacó la importancia de proteger desde ahora las reservas de los embalses, un factor clave para mantener la capacidad de generación hidroeléctrica. Asimismo, señaló que se han conformado equipos de trabajo con misiones específicas y fechas de cumplimiento para avanzar en la ejecución de las medidas.

Ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. Foto: Cortesía Congreso Andesco

Con este plan, el Gobierno busca anticiparse a posibles dificultades en el suministro y evitar que el país llegue a un escenario de racionamiento eléctrico. La estrategia combina acciones técnicas para asegurar la generación con incentivos dirigidos a los consumidores.

“La meta no es explicar el apagón, es evitarlo”, afirmó la ministra, al resumir el objetivo central de las medidas anunciadas.