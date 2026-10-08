“Ninguna medida técnica será suficiente para El Niño”: ministra de Minas lanza campaña

Menos lluvias, más calor, embalses con menor nivel de agua. Ese es el panorama que se ve venir a medida que se posiciona más el Fenómeno del Niño.

Pese a que en muchas regiones del país se están registrando lluvias, el riesgo sigue latente, y los mayores apuros serán en noviembre, diciembre y comienzos del próximo año, como lo han pronosticado varias autoridades en el tema.

La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, ser refirió al asunto y al mismo tiempo lanzó una campaña que se denomina “Recursivos por naturaleza”.

La iniciativa parte de la idea de que “ninguna medida técnica será suficiente”, según recalcó Arboleda. Se requiere una decisión colectiva en la que participe toda la ciudadanía, apagando los interruptores que no se necesitan, desconectando enchufes que no estén en uso, utilizando la luz y el agua de manera racional y eficiente.

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El asunto es de todos

En estos casos, muchos usuarios de los servicios suelen hacerse los sordos, pues creen que “esto no es conmigo”. Pero lo cierto es que el fenómeno climático pone a prueba la confiabilidad del sistema energético y el abastecimiento de agua, según manifestó la ministra, quien hizo un llamado a un uso responsable de los servicios.

Hay que cerrar la llave Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué se involucran todos los servicios?

La ministra Arboleda, al sustentar la campaña que intenta resaltar la capacidad de los colombianos de resolver todas las dificultades, a veces, anticipándose a ellas, convocó a todo el país a hacer un uso responsable del agua, la energía y el gas. Además, habría que agregar también el servicio de comunicaciones.

Y es que el Fenómeno del Niño suele asociarse a la sequía que conduce a una falta de energía, al riesgo de apagón, pero en realidad, están involucrados todos los servicios públicos.

Si no hay agua queda tambaleando la energía, pues en el país, entre el 70 y 80 % de la generación es hidráulica.

Cuando escasea la energía proveniente de las hidroeléctricas se requiere encender las térmicas, para que reemplacen el faltante, lo que se hace con uso de gas y carbón. De hecho, en el pasado evento climático, las salvadoras del apagón fueron las térmicas.

Utilizar inteligencia artificial consume grandes cantidades de energía y agua Foto: Getty images / Montaje SEMANA

En el caso de las comunicaciones, aunque el asunto no tocaría de manera directa al usuario de este servicio, ya se habla de un incremento en la demanda de energía, proveniente del posicionamiento de la Inteligencia Artificial. Todo, porque la IA experimenta un crecimiento exponencial de los centros de datos, la alta exigencia de procesamiento de sus chips y el uso constante de sistemas de refrigeración, lo que requiere cada vez más energía y agua.