El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció este viernes 20 de noviembre la oficialización de la reapertura del mercado chileno para la carne bovina colombiana.

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Con esta reapertura, el Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) proyectan exportar 3.500 toneladas del producto hacia la nación austral durante 2027, lo que representará ingresos superiores a los US$ 27 millones.

El mercado chileno permanecía suspendido para los cortes colombianos desde junio de 2026. Por esta razón, el restablecimiento del flujo comercial se consolida como una oportunidad estratégica de reactivación para la ganadería y la industria cárnica del país

Este sector como actividad exportadora alcanzó ventas externas totales por US$ 148,5 millones en 2025, registrando un crecimiento del 39,4 % frente al 2024.

Según explicó el ministro de Agricultura, la reapertura fue el resultado directo de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades sanitarias y el sector productivo.

“Hoy recuperamos este mercado que había suspendido su compra a comienzos de este año y abrimos nuevamente oportunidades para la industria cárnica nacional”, destacó Dangond.

A su vez, el gerente general del ICA, Carlos Eduardo Campo, resaltó la labor de acompañamiento técnico del instituto en materia de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria.

El funcionario precisó que el cumplimiento de la meta de exportación en 2027 estará sujeto a la regularidad comercial y a la rigurosidad en la preservación de los estatus sanitarios exigidos por el mercado chileno.

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Dentro del balance comercial con Chile, el Ministerio de Agricultura destacó la trayectoria de la empresa Minerva Foods, referente que desde 2020 ha colocado más de 23.000 toneladas de carne bovina colombiana en ese destino.

El pico de mayor volumen exportado por la firma hacia Chile se registró en 2021, al superar las 9.000 toneladas anuales.

La reactivación de las ventas a Chile no solo fortalece la balanza comercial exterior, sino que protege la liquidez rural de las regiones productoras, beneficiando el empleo del sector y el sustento de más de 3.000 productores ganaderos.

Actualmente, los envíos cárnicos del país registran una alta concentración geográfica en dos departamentos clave: Córdoba, con el 63,7% del valor total exportado y Santander, con el 33,6% de los envíos.