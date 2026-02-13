Economía

Analdex se pronunció sobre suspender las exportaciones de carne bovina: “Sus efectos serían profundos para el comercio”

La asociación argumentó la importancia de las exportaciones.

Manuel Santiago Sánchez González

13 de febrero de 2026, 8:34 p. m.
Carne bovina
Carne bovina Foto: Adobe Stock

En la tarde del viernes 13 de febrero, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) manifestó su desacuerdo ante las recientes declaraciones del Gobierno nacional sobre la intención de restringir o suspender las exportaciones de carne bovina, con el fin de controlar los precios de la canasta básica.

MinMinas anunció tarifas diferenciales de energía y subsidios para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba

Suspender las exportaciones de carne bovina puede sonar como una solución rápida, pero sus efectos serían profundos para el comercio exterior y las regiones productoras. En 2025 el sector alcanzó US$148,5 millones, creciendo 39,4 %. Además, representa miles de empleos y el sustento de más de 3.000 productores”, señaló Analdex.

Foto Luis Angel Murcia/ Semana
Foto Luis Angel Murcia/ Semana Foto: Foto Luis Angel Murcia/ Semana

Por otra parte, la asociación indicó que es fundamental mantener la continuidad en la política de comercio exterior, la cual permita que los canales comerciales se consoliden y puedan crear alianzas estratégicas.

“Tras el logro alcanzado en 2024 con la apertura del mercado chino, fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el sector productivo, el país debe enfocarse en consolidar estos canales comerciales. Brindar certidumbre a los mercados internacionales es clave para asegurar que los esfuerzos de admisibilidad sanitaria se traduzcan en un desarrollo sostenible para el campo colombiano”, puntualizó Analdex.

Más de Macroeconomía

Noticias Destacadas