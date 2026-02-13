Analdex se pronunció sobre suspender las exportaciones de carne bovina: “Sus efectos serían profundos para el comercio”

En la tarde del viernes 13 de febrero, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) manifestó su desacuerdo ante las recientes declaraciones del Gobierno nacional sobre la intención de restringir o suspender las exportaciones de carne bovina, con el fin de controlar los precios de la canasta básica.

“Suspender las exportaciones de carne bovina puede sonar como una solución rápida, pero sus efectos serían profundos para el comercio exterior y las regiones productoras. En 2025 el sector alcanzó US$148,5 millones, creciendo 39,4 %. Además, representa miles de empleos y el sustento de más de 3.000 productores”, señaló Analdex.

Por otra parte, la asociación indicó que es fundamental mantener la continuidad en la política de comercio exterior, la cual permita que los canales comerciales se consoliden y puedan crear alianzas estratégicas.

“Tras el logro alcanzado en 2024 con la apertura del mercado chino, fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el sector productivo, el país debe enfocarse en consolidar estos canales comerciales. Brindar certidumbre a los mercados internacionales es clave para asegurar que los esfuerzos de admisibilidad sanitaria se traduzcan en un desarrollo sostenible para el campo colombiano”, puntualizó Analdex.

En respuesta al Gobierno nacional, Anladex destacó que las exportaciones de carne bovina tuvieron un gran 2025, al vender US$148,5 millones, un incremento del 39,4 % frente a 2024, de acuerdo con cifras oficiales de los últimos meses.

Regiones con más exportaciones

Según Analdex, el departamento de Córdoba concentra el 63,7 % del valor total de las exportaciones, con ingresos que superan los 94,6 millones de dólares en 2025. Esta cifra adquiere especial importancia en el contexto de la emergencia climática que enfrenta el departamento debido a las intensas lluvias.

“Detener las exportaciones en este escenario no solo impactaría negativamente los indicadores macroeconómicos, sino que también reduciría la liquidez de una región que requiere recursos con urgencia”, destacó la asociación.

Por otra parte, Santander cuenta con una participación del 33,6 % (USD 49,9 millones en 2025). En conjunto, estos dos departamentos concentran el 97,3 % de las exportaciones nacionales, lo que evidencia que cualquier medida restrictiva afectaría de manera directa la economía de ambas regiones.

En el tercer escalón se ubican Antioquia (1,4 %), Atlántico (0,8 %) y La Guajira (0,2 %), que, aunque tienen participaciones aún reducidas, reflejan los esfuerzos de diversificación regional que el país ha venido impulsando.