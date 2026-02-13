Gobierno nacional señala la publicación del decreto que reforma y reconoce la mesada 14 a docentes pensionados

En las últimas horas, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 144 de 2026, en el cual ordena la publicación del acto legislativo mediante el cual se reconoce la mesada 14 para los docentes pensionados.

“Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo n.º 213 de 2025 Cámara - 012 de 2025 Senado ‘por medio del cual se modifica el artículo 48 de la Constitución Política y se reconoce la mesada catorce para los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales’”, señala el Decreto 144 de 2026.

La medida impactará a miles de docentes. Foto: 123RF

El texto emitido por el Gobierno nacional destaca que, por medio del mismo, se modifica el artículo 48 de la Constitución Política y se reconoce la mesada catorce para los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Con la medida se busca garantizar el pago a los miembros del magisterio y cerrar la discusión en torno al tema.

Por medio del decreto, el Gobierno compartió las bases jurídicas de la medida y las consideraciones de cada una de las instituciones del país que analizaron el caso desde hace varios años.

“Los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren o llegaren a estar en goce de pensión de jubilación, vejez o invalidez, o sus sobrevivientes, accederán a la mesada catorce de acuerdo con el régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones del Magisterio de Colombia. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación, no tendrá efectos retroactivos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”, señala el decreto.

Cabe destacar que el proyecto fue radicado el 11 de agosto de 2025 con el n.º 213 de 2025 Cámara, cumpliendo todos los requisitos constitucionales y legales con el fin de iniciar su trámite legislativo constitucional. El proyecto de Acto Legislativo fue repartido a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y enviado a la Imprenta Nacional para su publicación en la Gaceta del Congreso, tal como se indica en constancia de la Cámara de Representantes.

El decreto se da tras superar todas las instancias de la ley. Foto: AdobeStock

Por último, se destaca que, con la firma del mismo por parte de todas las partes involucradas, se da paso a la publicación oficial para que los interesados puedan conocer de primera mano su alcance y cumplir con lo establecido en el documento.