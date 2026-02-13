ECONOMÍA

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

El abogado Augusto Forero explica en SEMANA el alcance de la decisión del Consejo de Estado y sus implicaciones inmediatas para trabajadores, empresas y el Gobierno.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 12:48 p. m.
Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo.
Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo. Foto: Adobe Stock / Suministrada

La suspensión del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 no solo abre un debate jurídico, sino que introduce efectos inmediatos en el ámbito laboral, económico y político, según el análisis del abogado e historiador Augusto Forero. La medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado ordena al Gobierno de Gustavo Petro expedir en ocho días un decreto provisional con un incremento ajustado a los parámetros legales, mientras se decide de fondo la legalidad del aumento del 23,7 % decretado a finales de 2025.

Sectores políticos reaccionan a suspensión del incremento del salario mínimo: “Lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión”, le dicen a Petro

En entrevista con SEMANA, Forero enfatizó que los trabajadores no deben temer afectaciones sobre pagos ya recibidos. “Los pagos de enero y la primera quincena de febrero quedan intactos como derechos adquiridos. Ningún trabajador debe devolver un solo peso; no hay descuentos retroactivos ni reliquidaciones hacia atrás”, explicó, y añadió que las cotizaciones de seguridad social y liquidaciones procesadas están protegidas por la Constitución.

El experto subrayó que la prioridad ahora es la seguridad jurídica. “El Gobierno nacional debe aplicar lo señalado por el Consejo de Estado, pues le ha dado ocho días para poder expedir un decreto transitorio que fije un nuevo porcentaje de aumento al salario mínimo para darle seguridad jurídica, mientras se resuelve de fondo si la motivación del decreto cumple o no lo señalado en la ley”, señaló.

Milton Chaves y Luis Alberto Álvarez, presidente y vicepresidente del Consejo de Estado
Consejo de Estado Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde el punto de vista económico, Forero advirtió efectos inmediatos en sectores intensivos en mano de obra. “Van a tener que hacer un recálculo de sus nóminas, contratos y costos operativos. Es una incertidumbre que se da de manera inmediata”, afirmó a esta revista, al tiempo que destacó la falta de claridad sobre el porcentaje que finalmente se adoptará.

Macroeconomía

¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

Macroeconomía

¿Descontarán a trabajadores lo que ya pagaron tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

Macroeconomía

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

Macroeconomía

Gobierno deberá fijar aumento provisional del salario mínimo tras fallo judicial

Macroeconomía

Dólar se movió al alza este 13 de febrero: precio oficial para hoy

Macroeconomía

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

Macroeconomía

¿Qué pasará tras suspensión del decreto del salario mínimo en Colombia? Abecé para entender la decisión

Política

La izquierda llama a movilizaciones tras la suspensión provisional del decreto del salario mínimo: “Invito al pueblo trabajador”

Confidenciales

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

Confidenciales

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

El análisis también aborda el impacto institucional y político de la decisión. Según el jurista, “hay implicaciones políticas, porque ya el oficialismo está señalando que hay una persecución a los trabajadores y al presidente con estas medidas, pero lo que desconocen de fondo es que hicieron mala tarea”. En su concepto, el tribunal actuó dentro de sus competencias al exigir que el aumento se base en los parámetros de la Ley 278 de 1996.

¿Qué pasará tras suspensión del decreto del salario mínimo en Colombia? Abecé para entender la decisión

Forero advirtió que el episodio puede profundizar tensiones entre ramas del poder público. “Se configura una pelea, un choque de trenes entre las dos ramas del poder que, lamentablemente, no da un buen mensaje a la ciudadanía”, concluyó.

Mientras el Ejecutivo tiene plazo hasta el 20 de febrero para expedir el decreto provisional, el país permanece a la expectativa del nuevo aumento y de la decisión definitiva que adopte el alto tribunal.

Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo
Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo Foto: Suministrada / API

No es la primera vez que una decisión judicial interviene en la fijación del salario mínimo en Colombia. En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, una sentencia declaró la nulidad del incremento establecido para 2016, en ese caso por considerarse insuficiente. Aunque el contexto económico era distinto, el precedente confirmó que los jueces pueden revisar la legalidad del ajuste cuando no se sustenta en los parámetros técnicos definidos por la Ley 278 de 1996, un criterio que hoy vuelve a cobrar relevancia en medio del debate jurídico y económico.

Este es el decreto del Consejo de Estado sobre el mínimo:

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

Más de Macroeconomía

Abogado Augusto Forero habla de decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

Portar mucho dinero en efectivo puede salir caro si no se declara

¿Cuánto subiría el auxilio de transporte si el salario mínimo cambia?

Trabajadores

¿Descontarán a trabajadores lo que ya pagaron tras la suspensión del aumento del salario mínimo?

Gerente del Banco de la República aseguró que el recorte en tasas de interés se podría acelerar

Suspensión del salario mínimo no tendría efectos en tasas de interés ni bancos: esto dicen los expertos

Decretos por todos lados sorprenden a diario a los colombianos, ante la posición que se volvió frecuente: si el Congreso no aprueba, el Gobierno actúa por decreto.

Gobierno deberá fijar aumento provisional del salario mínimo tras fallo judicial

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar se movió al alza este 13 de febrero: precio oficial para hoy

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.

Pensiones de los colombianos tras la suspensión del salario mínimo. ¿Cómo serán ahora las mesadas? Esto dicen expertos

Trabajadores

¿Qué pasará tras suspensión del decreto del salario mínimo en Colombia? Abecé para entender la decisión

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

Trabajadores

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

Noticias Destacadas