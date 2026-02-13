La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del salario mínimo en un 23 % para el 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro, generó diversas interpretaciones de distintos sectores y dentro del mismo Gobierno por lo sucedido.

Una de las que se pronunció fue la representante a la Cámara y candidata al Senado de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien dijo que el mandatario ya sabía que esta iba a ser el resultado.

“Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23 % del salario mínimo sin un sustento técnico y legal y aun así lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente”, aseguró la congresista.

Por su parte, el candidato Mauricio Cárdenas propuso defender el incremento establecido por Petro, pero con ajustes. “Le propongo a los nueve miembros de la Gran Consulta por Colombia que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo los empresarios lo puedan pagar bajándoles las cargas tributarias”, afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, lanzó una propuesta similar, que estaría abanderada por la candidata de la colectividad, Paloma Valencia. “A lo que nos oponemos es que este país paró la inversión. La violencia, el narcotráfico, la carga de impuestos, el desgreño, la explosión del tamaño del Estado, eso es lo que hay que corregir. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, los empleadores y buen salario mínimo”, afirmó el expresidente respaldando el aumento del 23 %.

Para el candidato presidencial Juan Fernando Cristo, la decisión del Consejo de Estado es “incomprensible y no tiene precedentes”. “Va en contravía del Estado social de derecho en nuestro país. Afecta los derechos de los trabajadores en Colombia y la necesidad de mayor inclusión y más equidad social”, señaló el exministro del Interior.

Desde el Gobierno nacional también se han pronunciado. El presidente Gustavo Petro criticó la decisión del alto tribunal. “Los derechos privados que debe defender el Consejo de Estado ante el Gobierno, cobijan el derecho del pueblo trabajador. Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional”, aseguró Petro.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también arremetió contra el Consejo de Estado. “Estamos jodidos: Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores; la Corte Constitucional no deja que se les impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos. Y el Congreso también hizo parte de esto. Solo el gobierno de Gustavo Petro, elegido por el pueblo, quiere lo contrario”.