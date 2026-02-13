Política

Sectores políticos reaccionan a suspensión del incremento del salario mínimo: “Lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión”, le dicen a Petro

Desde distintos sectores se pronunciaron sobre esta medida. Algunos piden mantener el porcentaje, pero con ajustes y beneficios a empresarios.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
Álvaro Uribe, Juan Fernando Cristo, Mauricio Cárdenas y Katherine Miranda se pronunciaron sobre la decisión.
Álvaro Uribe, Juan Fernando Cristo, Mauricio Cárdenas y Katherine Miranda se pronunciaron sobre la decisión. Foto: SEMANA

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del aumento del salario mínimo en un 23 % para el 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro, generó diversas interpretaciones de distintos sectores y dentro del mismo Gobierno por lo sucedido.

Una de las que se pronunció fue la representante a la Cámara y candidata al Senado de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien dijo que el mandatario ya sabía que esta iba a ser el resultado.

“Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23 % del salario mínimo sin un sustento técnico y legal y aun así lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente”, aseguró la congresista.

Por su parte, el candidato Mauricio Cárdenas propuso defender el incremento establecido por Petro, pero con ajustes. “Le propongo a los nueve miembros de la Gran Consulta por Colombia que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo los empresarios lo puedan pagar bajándoles las cargas tributarias”, afirmó.

